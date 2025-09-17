A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket

Csalók élnek vissza a KiberPajzs és egy élelmiszeráruház-lánc nevével – számolt be róla a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.

„Az ügyfelek telefonhívásokat kapnak az állítólagos »KiberPajzs Biztonsági Szolgálat« nevében, és közlik velük, hogy a bankszámlájukon gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek, majd arra utasítják az áldozatot, hogy utalják el egy »biztonsági számlára« a pénzüket. Ha az ügyfélek ebben aktívan közreműködnek és valóban átutalják a számlájukon lévő pénzt, a csalók természetesen azonnal kereket oldanak vele” – mondta Binder István az InfoRádióban.

A másik csalás során arról értesítik digitális üzenet vagy telefonhívás formájában az ügyfeleket, hogy megnyerték egy bizonyos áruházlánc nyereményjátékát. Ebben az esetben előre biztosítják a célszemélyt, hogy nem fognak tőle adatokat, azonosítókat kérni, viszont elküldenek neki egy linket, amiről azt állítják, hogy a nyeremény átvételéhez le kell tölteni az itt található tartalmat. Csakhogy

a hivatkozással valójában egy kémszoftver töltődik le, ami utána kifigyeli a billentyűzet mozgását, az internetbanki hozzáféréseket, és így a csalók később átutalhatják maguknak az áldozat megtakarításait

– magyarázta a felügyeleti szóvivő.

Binder István megerősítette: a KiberPajzs nem működtet telefonos biztonsági szolgálatot, hanem úgy szolgálja az ügyfelek védelmét, hogy a honlapján, illetve számos kommunikációs csatornán az ügyfelek tudomására hoz minden futó csalási mintázatot, emellett a részt vevő állami intézmények, bankok igyekeznek megszüntetni az összes átverési technikát, illetve ellenlépéseket kidolgozni. A felügyeleti szóvivő kiemelte: az ügyfelek bankszámlájára csak saját maguknak és a szolgáltató banknak van rálátása, senki másnak.

Akit esetleg mégis sikerült csőbe húzni, az először is mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a pénzintézet valódi ügyfélszolgálatával, és zároltassa a számláját, tiltassa le bankkártyáját. Sok esetben a bankok ilyenkor még meg tudják fogni a pénz egy részét. A másik fontos, hogy az áldozat azonnal tegyen feljelentést a rendőrségen, hiszen a nyomozók az ügyfelek által adott információk alapján tudják összerakni a képet, és így rengeteg további ügyfél pénzét lesznek képesek megmenteni.