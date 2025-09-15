Ritka és védett halfaj jelent meg a Zagyvában

A leánykoncér (Rutilus frisii) névre hallgató halfajra még kora tavasszal, a szolnoki Zagyva-torkolat közelében bukkant rá Gallér Ákos - írja a szoljon.hu.

A horgász a halat a fotózást követően épségben visszaengedte a vízbe. A beküldött fogási adat azért is jelentőségteljes, mert korábbi vizsgálatok alkalmával a leánykoncér nem került elő a Zagyva folyóból, noha a Tisza középső szakaszán egyre gyakoribbá vált a jelenléte.

A Magyar Haltani Társaság kutatói már korábban feltételezték, hogy a faj megjelenhet a Zagyvában, így a horgász fogása és annak adatainak beküldése bizonyította feltevésüket.

A Dunában már többször fogtak ilyen halat. Pont vasárnap tettek közzé felvételek három ilyen halról is.