ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.37
usd:
330.75
bux:
100640.56
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A police car at night with its emergency lights on.
Nyitókép: aijohn784/Getty Images

Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság a nevelőanyját megölő budapesti nőt

Infostart / MTI

A bíróság kényszergyógykezelésre küldte azt a nőt, aki 2023 tavaszán Budapest II. kerületében megfojtotta idős nevelőanyját annak Bimbó úti lakásában - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék kóros elmeállapota miatt felmentette és egyúttal kényszergyógykezelésre utalta a nőt, akit bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádoltak.

Az ítélet szerint a terhelt munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését és lakhatását az örökbefogadó anyja és nevelőapja biztosította. A vádlottnak konfliktusokkal terhelt kapcsolata volt az anyjával,

többször kevesellte a tőle kapott pénzt, ezért azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát vagy a nevelőanyját.

A nő 2023. április 30-án megjelent az anyja lakásán, majd ismeretlen okból rátámadt, és dulakodást követően megfojtotta az idős nőt - írták.

A nő a vádbeli cselekmény elkövetésekor - és jelenleg is - olyan kóros elmeállapotban szenved, amely kizárta azt, hogy cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen, ezért a hatályos jogszabály alapján a bíróság megállapította, hogy a vádlott nem büntethető. Mivel a bíróság szerint alappal lehet tartani a bűnismétléstől, vagyis attól, hogy a nő a beszámítási képességeinek hiányában a továbbiakban újabb bűncselekményt követne el, a törvényszék elrendelte a nő kényszergyógykezelését.

A kényszergyógykezelést a bíróság határozatlan időre rendelte el, végrehajtásának helye az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet. A kezelés fenntartásának szükségességét félévente felülvizsgálják.

Az ítélet jogerős.

A rendőrség 2023 májusi tájékoztatása szerint terhelt az elkövetéskor 32 éves volt, áldozata pedig 75 éves.

Kezdőlap    Belföld    Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság a nevelőanyját megölő budapesti nőt

emberölés

fővárosi törvényszék

kényszergyógykezelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lángoló BKV-buszok: a főispán szerint tízből hat jármű alkalmatlan, a főpolgármester hitelből cserélne

Lángoló BKV-buszok: a főispán szerint tízből hat jármű alkalmatlan, a főpolgármester hitelből cserélne

A fővárosi kormányhivatal által indított vizsgálat megállapította, hogy százból 60 fővárosi buszból hatvan nem alkalmas biztonságos közlekedésre. Karácsony Gergeléy szerint biztonságban vannak a BKV-utasok, de megoldást csak a buszpark cseréje jelentene, míg Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elismerte, az öreg buszok karbantartására „semmi pénz nem elég”.
Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

A NATO de facto háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.
 

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni a védelmi miniszter szerint

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva fordulat a magyar tőzsdén

Durva fordulat a magyar tőzsdén

Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette.  Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Igazi szabadulós kaland a vidéki állatkertből: szökni sem kellett, elrepültek a cuki fiókák + Videó

Igazi szabadulós kaland a vidéki állatkertből: szökni sem kellett, elrepültek a cuki fiókák + Videó

A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban új életet kezdhetnek!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

At a joint press conference with US Secretary of State Marco Rubio, Netanyahu said every country had the right "to defend itself beyond its borders".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 18:06
Galgóczi Ágnes: ismét terjed a koronavírus, és vannak, akiknek különösen oda kell figyelniük
2025. szeptember 15. 17:18
Lángoló BKV-buszok: a főispán szerint tízből hat jármű alkalmatlan, a főpolgármester hitelből cserélne
×
×
×
×