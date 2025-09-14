Nyugdíjasok tettek politikai jellegű felajánlást az utalványaikkal

Az RTL Híradó riportjában az is elhangzott, hogy a felajánlások nagyban segítik az egyesület munkáját, mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adótartozások miatt rendszeresen inkasszózza a szervezet számlájára érkező pénzt.

Az utalványok révén azonban az egyesület be tudja szerezni a napi négyszáz adag étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokat.

Az utalványok gyűjtése a szervezet központjában és más pontokon is zajlik. Az egyenként járó élelmiszer-utalványokat hideg élelmiszer vásárlására lehet felhasználni.