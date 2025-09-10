ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
fotó: Kaszásdűlőiek Kaszásdűlőért Facebook-csoport
Nyitókép: Kaszásdűlőiek Kaszásdűlőért Facebook-csoport

A vaddisznók már a Kaszásdűlőn vannak

Infostart

Vaddisznót láttak a budapesti Kaszásdűlőn, a Máltai játszótér közelében található Nagyréten. Fotó is készült róla, amelyet egy helyi Facebook-csoportban adtak közre.

A vadállatot a Máltai játszótér környékén látták kóborolni, ami arra utal, hogy a vaddisznók egyre gyakrabban merészkednek a főváros lakott területeire.

Kaszásdűlő a III. kerületben található, sőt egy nagyobb lakótelepről van szó. A nevezett helyszín, a játszótér, pedig a szélén található. Az állat vagy "átkelt" a forgalmas 2x2 sávos Bécsi úton, vagy ami még érdekesebb, a Budapest-Esztergom vasútvonalon.

Bár az állat félénken viselkedett, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen találkozások során mindig fokozott óvatosságra van szükség, különösen, ha az állat sarjakkal közlekedik, vagy fenyegetve érzi magát.

A hatóságokat már értesítették a helyzetről, és a poszt szerint intézkedéseket tesznek a probléma kezelésére.

Pár napja a Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere a Klubrádióban hívta fel a figyelmet a Hegyvidéken egyre növekvő vaddisznó-populációra. A polgármester becslései szerint 400-500 vadállat is élhet a kerület üres telkein és környékén.

Az emberek egyes helyeken már félnek kimenni sétálni. A kerület most abban gondolkodik, hogy altatással és csapdákkal távolítanák el az állatokat, elkerülve a kilövést. A megoldás érdekében a polgármester több szervezettel, többek között a Pilisi Parkerdő és a rendőrség képviselőivel is egyeztet.

