Átsétált a zebrán a balatoni vaddisznó – fotó

Íme egy szabályosan közlekedő vaddisznó: Felsőörsön, ahogy Veszprém felől beérünk a településre, egy zebrán sétált át az állat kollégánk autója előtt vasárnap.

Az autót vezető munkatársunk szabályosan megállt a zebra előtt, hiszen „gyalogost” észlelt, a szabálykövető vaddisznó pedig a kijelölt gyalogátkelőhelyen szintén szabályosan haladt át az úton – aztán mindenki ment tovább a dolgára. A vaddisznó valószínűleg a Balaton irányába tartott, és étel után túrt, kissé megijedt kollégánk pedig a könyvespolcán Fekete István Téli berek című könyve után, hátha abban van valami tudnivaló ilyen esetekre...