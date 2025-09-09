ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd Ádám
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: kinek a kakaskodás, kinek a béke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök a Facebookon reagált a közélet szerinte durvuló állapotára.

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebookon közzétett videója mellé.

A videóban szerepel egy bejátszás, amelyben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az őt kérdező újságírónak háttal azt mondja: „vezetünk a Fidesz előtt. Viszlát!” Az újságíró következő kérdésére nem válaszolt, viszont rácsukta a kezére a kocsiajtót.

Bemutatják azokat a felvételeket is, amikor Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza vezető politikusa lökdösi a Mandiner riporterét, aki többször is azt mondja: „ne lökdössön, kérem!”

A videóban bemutatják azt is, ahogy Kötcsén a Tisza-aktivisták azt mondják: „könyörgöm, akasszuk fel!”, majd nevetgélnek, aztán egy kisgyermekes anyuka felé indulnak, aki számon kérte őket: „végiggondoltátok, hogy mit beszéltek?! Egy másik emberről beszélsz! Fel akarod akasztani?! Normális vagy?”

„Akkor marad a balhé. A bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát” – idézik a videóban Orbán Viktor vasárnapi kötcsei beszédét.

orbán viktor

magyar péter

közélet

