Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész – a nap hírei

Átadják a kegyelmi-ügy Sándor-palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik – közölte a köztársasági elnök hivatala. Az Igazságügyi Minisztériumban keletkezett másik dossziét már délelőtt nyilvánosságra hozta a kormány. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter nem támogatta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei pedofil igazgató segítője. Ugyanakkor a kegyelmet végül mégis ellenjegyezte. Magyar Péter nem zárta ki, hogy volt feleségét félrevezették. Közölte: parlamenti bizottság is vizsgálja majd az ügyet, ahol minden szereplőtől magyarázatot várnak majd.

A magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre – fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakkóban, lengyelországi látogatásának első állomásán. Magyar Péter udvariassági látogatást tett a krakkói érseknél a Wawelben. A miniszterelnök a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie.

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruff Bálint kinevezéséről.

Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán jelentette be a döntést. Ruszin-Szendi Romulusznak vezérkar főnökként Sándor Zsolt volt a helyettese. Az eddigi vezérkari főnököt Böröndi Gábort 2023-tól nevezték ki.

A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a minisztérium állománygyűlésén a belügyminiszter. Pósfai Gábor Facebook-bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.

Szerda éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó egy plusz egy százalékáról – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek.

Az élő környezetért felelős miniszter szerint megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a BYD a szegedi gyára építésénél. Gajdos László a Facebook-oldalán hozzátette, konzultált az illetékes szervezetekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével. A miniszter közölte, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A júniustól tervezett szigorítás miatt egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő-tartalék valódi mozgósításával.

Csak átmeneti enyhülést jelent az aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék – hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte: a csapadék nagy része beszivárgott a talajba és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter.

Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehér Háznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll.

Megérkezett az orosz elnök Pekingbe, ahol állami látogatáson vesz részt a kínai elnök meghívására. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Vlagyimir Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. látogatása az országban és négy nappal az amerikai elnök, Donald Trump látogatása után érkezik Kínába.

Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebolavírus-variáns miatt. Kelet-Kongóban halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött.

Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész. Társulata este 9 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont. Scherer Péter 1997-tól a Bárka Színház alapító tagja, 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt, számos színházi darabot rendezett. Számos mozifilmben szerepelt, a több Jancsó Miklós filmből is ismert Pepe és Kapa párosból ő volt Pepe, míg színésztársa, Mucsi Zoltán Kapa karaktere. A Jászai Mari-díj mellett elnyerte a Karinthy-gyűrűt és idén vehette át a Páger Antal-színészdíjat. Scherer Péter 64 éves volt.