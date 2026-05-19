ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.81
usd:
311.79
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
white headphones on top of computer tablet.
Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Átadják a kegyelmi-ügy Sándor-palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik – közölte a köztársasági elnök hivatala. Megérkezett az orosz elnök Pekingbe, ahol állami látogatáson vesz részt a kínai elnök meghívására. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Átadják a kegyelmi-ügy Sándor-palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik – közölte a köztársasági elnök hivatala. Az Igazságügyi Minisztériumban keletkezett másik dossziét már délelőtt nyilvánosságra hozta a kormány. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter nem támogatta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei pedofil igazgató segítője. Ugyanakkor a kegyelmet végül mégis ellenjegyezte. Magyar Péter nem zárta ki, hogy volt feleségét félrevezették. Közölte: parlamenti bizottság is vizsgálja majd az ügyet, ahol minden szereplőtől magyarázatot várnak majd.

A magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre – fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakkóban, lengyelországi látogatásának első állomásán. Magyar Péter udvariassági látogatást tett a krakkói érseknél a Wawelben. A miniszterelnök a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie.

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruff Bálint kinevezéséről.

Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán jelentette be a döntést. Ruszin-Szendi Romulusznak vezérkar főnökként Sándor Zsolt volt a helyettese. Az eddigi vezérkari főnököt Böröndi Gábort 2023-tól nevezték ki.

A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a minisztérium állománygyűlésén a belügyminiszter. Pósfai Gábor Facebook-bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.

Szerda éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó egy plusz egy százalékáról – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek.

Az élő környezetért felelős miniszter szerint megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a BYD a szegedi gyára építésénél. Gajdos László a Facebook-oldalán hozzátette, konzultált az illetékes szervezetekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével. A miniszter közölte, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A júniustól tervezett szigorítás miatt egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő-tartalék valódi mozgósításával.

Csak átmeneti enyhülést jelent az aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék – hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte: a csapadék nagy része beszivárgott a talajba és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter.

Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehér Háznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll.

Megérkezett az orosz elnök Pekingbe, ahol állami látogatáson vesz részt a kínai elnök meghívására. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Vlagyimir Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. látogatása az országban és négy nappal az amerikai elnök, Donald Trump látogatása után érkezik Kínába.

Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebolavírus-variáns miatt. Kelet-Kongóban halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött.

Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész. Társulata este 9 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont. Scherer Péter 1997-tól a Bárka Színház alapító tagja, 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt, számos színházi darabot rendezett. Számos mozifilmben szerepelt, a több Jancsó Miklós filmből is ismert Pepe és Kapa párosból ő volt Pepe, míg színésztársa, Mucsi Zoltán Kapa karaktere. A Jászai Mari-díj mellett elnyerte a Karinthy-gyűrűt és idén vehette át a Páger Antal-színészdíjat. Scherer Péter 64 éves volt.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek
Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz

Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz

Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 21:44
Visszatér Orbán Viktor mellé Havasi Bertalan
2026. május 19. 21:32
A politika helyett a szakmaiságot helyezné előtérbe a belügyminiszter
×
×