2025. szeptember 9. kedd Ádám
A Badacsony tanúhegy Fonyód közeléből fotózva 2023. május 10-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Nem jó hír: nagy változás köszöntött be a Balatonnál

Infostart

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. a honlapján.

A két fő útvonalon, Fonyód–Badacsony, valamint Siófok–Tihany–Balatonfüred között szeptember 28-ig még naponta, aztán már csak szombat-vasárnaponként, illetve az október 23-26. közötti hosszú hétvégén indulnak járatok.

Hétvégeken és a hosszú hétvégén közlekednek még menetrendi hajók Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget, valamint Révfülöp kikötőiből is.

A kompok továbbra is 30 percenként járnak, Szántód felől 7.00 és 21.00 óra között, Tihany felől 7.15 és 21.15 között.

