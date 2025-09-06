ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kósa Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A nemrég hatályba lépett törvénymódosítással a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, a felelős a kultúráért és innovációért felelős miniszter lett, aki meghozza a végső döntést az utónevekkel kapcsolatban. Kósa Lajos szerint eddig a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert, a nyelvészek „sok nevetséges és káros keresztnevet engedtek át a szűrőjükön”.

Még az ősszel felülvizsgálják azt az utónévjegyzéket, amely nemrég jelent meg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter új rendeletében. Ennek azért van jelentősége, mert a lista tartalmaz olyan neveket is, amelyek miatt az Országgyűlés a nyelvészektől a kormányhoz rendelte az utónevek engedélyezésének jogát.

Az Országgyűlés a nyáron 159 igen szavazattal, 22 nem ellenében és egy tartózkodás mellett – tehát részben az ellenzék egyetértésével – fogadta el azt a módosítást, hogy a nyelvészek helyett a felelős miniszter engedélyezze az új utóneveket. Az előterjesztő Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti képviselője volt, aki azért javasolta a változtatást, mert indoklása szerint a tudósok „túl sok nevetséges és káros keresztnevet engednek át a szűrőjükön”.

Kósa Lajos közölte: a jövőben a magyar kormány mindenkori kulturális minisztere megjelenteti a magyar utónevekre vonatkozó jegyzéket a Magyar Közlönyben. Ha esetleg valaki ezt felül akarná vizsgáltatni, akkor a minisztériumhoz kell fordulnia az anyakönyvvezetőn keresztül, majd felterjeszthetik a javaslatot az új nevek elfogadására. A minisztérium minden esetben konzultál a Magyar Nyelvtudományi Intézettel, a nyelvtudománnyal és a névtannal foglalkozó kutatókkal, valamint a parlament kulturális bizottságával, és a folyamat végén a miniszter hoz döntést.

Kósa Lajos ezt azért tartja fontosnak, mert így lesz felelőse az utónévjegyzéknek. „A hülyeségért viszont nem lehet senkit sem felelősségre vonni. Eddig volt egy ködös intézmény, és

sokszor elcsodálkoztunk azon, hogy olyan nevek jelennek meg a magyar utónévvagyonban, amelyekhez semmi közünk, vagy az érezzük, hogy nem stimmelnek, adott esetben sértők vagy dehonesztálók a viselőjükre nézve”

– fejtegette a kormánypárti politikus.

Mint fogalmazott, „tucatjával lehet sorolni a példákat arra, hogy a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert”, és emiatt kerültek be a hivatalos utónévjegyzékbe olyan nevek, mint például a Candida vagy az Orália.

Csütörtök reggel jelent meg a Magyar Közlönyben a kultúráért és innovációért felelős miniszter rendelete, amelynek melléklete tartalmazza az utónevek listáját. Ezek között még mindig ott van egyebek mellett az Orália és a Legolasz, ahogyan a Mohamed is, ami azóta vált témává, hogy Takács Károly oroszlányi polgármester, az ország bevándorlómentességére utalva egy iskolai tanévnyitón kifejezte örömét a Mohamed nevű tanulók hiánya miatt.

Hankó Balázs szerint azonban álhírt terjeszt az, aki a Magyar Közlönyben megjelent lista alapján azt állítja, hogy a magyar utónévjegyzék újdonságként tartalmazza a Mohamed nevet. A tárcavezető közösségi oldalán egyértelműsítette: az életbe lépett törvényi változás lényege éppen az, hogy a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, az első kontrollt pedig már idén ősszel kezdeményezni fogják a Nyelvtudományi Kutatóközpont és külső szakértői bizottság előkészítő bevonásával.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

rendelet

keresztnév

kósa lajos

névadás

felülvizsgálat

hankó balázs

utónévjegyzék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szoboszlai Dominik magyarul is hátvéd lesz? Dublinból megjött a válasz

Szoboszlai Dominik magyarul is hátvéd lesz? Dublinból megjött a válasz

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint apró részletek dönthetik el szombaton a magyar labdarúgó-válogatott írországi rajtját a világbajnoki selejtezősorozatban. A kapitány azt is egyértelműsítette, milyen poszton léphet pályára Szoboszlai Dominik. Marco Rossi elmondta, mit gondol az ír válogatottról és ezek alapján milyen mérkőzésre számít.
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ingatlanpiaci élénkülést is hozhat a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonásának új lehetősége

Ingatlanpiaci élénkülést is hozhat a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonásának új lehetősége

A magyar jogrendszerben a zártkerti ingatlanok hosszú időn keresztül különleges jogi kategóriát képeztek. A zártkertként nyilvántartott telkek művelési kötelezettsége, valamint az adásvételt bonyolító földforgalmi szabályok sok esetben megnehezítették az érintett tulajdonosok életét, különösen azokét, akik élethelyzetük változása (elköltözés, egészségi állapot romlása, megművelés ellehetetlenülése) miatt nem tudták fenntartani a korábbi művelési gyakorlatot. Az új jogszabályi környezet lehetőséget teremt az ingyenes művelés alóli kivonásra, az alábbiakban felvázoljuk azokat a szempontokat, amelyek alapján az önkormányzatok megfelelően tudnak dönteni a kérdésben, továbbá kitérünk a buktatókra is. Javasoljuk a területileg differenciált szabályozást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális lépést hozott Putyin Oroszországa: ez több mint 100 millió oroszt hallgattathat el

Radikális lépést hozott Putyin Oroszországa: ez több mint 100 millió oroszt hallgattathat el

A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű &quot;nemzeti üzenetküldő&quot; alkalmazás megjelenésével

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 08:20
Rémálom a Keletinél: a gyalogosok közé hajtott a zebrán az ámokfutó taxis – videó
2025. szeptember 6. 07:30
Robbanások a Balatonnál, kinek van igaza?
×
×
×
×