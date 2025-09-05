ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.31
usd:
333.74
bux:
103178.71
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Nyitókép: Karácsony Gergely hivatalos Facebook-oldala

Karácsony Gergely: a Fővárosi Közművek hitelből fizetheti ki a rákosrendezői vételárrészletet

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A kormány fenntartja azokat a kötelezettségeit, amelyeket még az eredeti, arab beruházók felé is vállalt – jelentette ki az InfoRádióban a főpolgármester a rákosrendezői terület ügyében kötött friss megállapodásról. Arról is beszélt, hogy az esedékessé váló második vételárrészletre jelzáloghitelt venne fel a BKM, de ehhez még a kormány jóváhagyása is kell.

Ahogy arról sz Infostart is beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek határidőn belül, vagyis pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros önkormányzata is.

Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban elmondta, a megállapodás alapján a kormány fenntartja azokat a kötelezettségeit, amelyeket még az eredeti, arab beruházók felé is vállalt. Mint ismert, a fővárosi cég az elővásárlási jogával élve szerezte meg végül az ingatlanfejlesztésre szánt rákosrendezői területet. „Ez azt jelenti, hogy

nagyjából 300 milliárd forint értékben újul meg a vasúti hálózat, megépül a Szegedi úti felüljáró, az ahhoz kapcsolódó villamos kapcsolatok, illetve meghosszabbítjuk a kisföldalattit Rákosrendezőig.

Ezáltal az egyik legjobb közösségi közlekedési kapcsolatával rendelkező terület alakul ki, ahol meg tudjuk valósítani azt az álmunkat, hogy felépítsük Budapest legzöldebb új városrészét” – mondta a politikus.

A szerződés aláírásával viszont hamarosan esedékessé válik a vételár második részének kifizetése is. Az első, 25 százalékos részletet, 12,7 milliárd forintot már az adásvételi szerződés aláírásakor kifizetett az önkormányzati tulajdonú fővárosi cég, a második vételárrészlet megfizetésére abban az esetben köteles a vállalat, ha a szabályozási változások hatályba léptek, az ingatlanokon nincs folyamatban peres eljárás, illetve a szükséges telekalakítások megvalósultak. Karácsony Gergely szerint a nagyjából 13 milliárd forintos részlet kifizetésére több pénzügyi forgatókönyv is van, ebből az egyik, hogy a Budapesti Közművek jelzáloghitelből finanszírozná ezt. Ehhez viszont a kormány engedélye kell, de a főpolgármester abban reménykedik, hogy mivel a pénz az államkasszát gyarapítja, így nem lesz akadálya a hitelfelvételnek.

A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a tervpályázat közbeszerzésének hatósági ellenőrzése zajlik, és hamarosan a Fővárosi Közgyűlésnek újra döntenie kell a Rákosrendező ügyében. „Erőltetett menetben gyorsan, de alaposan dolgozunk, és minden a terv szerint halad ahhoz, hogy nagyjából jövő év második felében egy kész mesterterv alapján a magánbefektetőket versenyeztessük meg” – mondta Karácsony Gergely.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: a Fővárosi Közművek hitelből fizetheti ki a rákosrendezői vételárrészletet

megállapodás

karácsony gergely

rákosrendező

bkm

ékm

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Csütörtökön a párizsi békecsúcs után huszonhat nyugati ország vállalta, hogy békefenntartókat küldene Ukrajnába. Moszkva szerint a háború lezárásának kulcsa az orosz területi nyereségek - ide értve a csak részben elfoglalt megyék teljes átadását - elismerése. Donald Trump amerikai elnök az orosz energiahordozók bojkottjára szólította fel Európát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül

Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül

Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 18:12
Maruzsa Zoltán megnézte, miért nem kapnak enni az iskolások Balmazújvárosban
2025. szeptember 5. 18:00
Elhunyt Kásler Miklós
×
×
×
×