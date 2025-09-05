Karácsony Gergely: a Fővárosi Közművek hitelből fizetheti ki a rákosrendezői vételárrészletet

Ahogy arról sz Infostart is beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek határidőn belül, vagyis pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros önkormányzata is.

Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban elmondta, a megállapodás alapján a kormány fenntartja azokat a kötelezettségeit, amelyeket még az eredeti, arab beruházók felé is vállalt. Mint ismert, a fővárosi cég az elővásárlási jogával élve szerezte meg végül az ingatlanfejlesztésre szánt rákosrendezői területet. „Ez azt jelenti, hogy

nagyjából 300 milliárd forint értékben újul meg a vasúti hálózat, megépül a Szegedi úti felüljáró, az ahhoz kapcsolódó villamos kapcsolatok, illetve meghosszabbítjuk a kisföldalattit Rákosrendezőig.

Ezáltal az egyik legjobb közösségi közlekedési kapcsolatával rendelkező terület alakul ki, ahol meg tudjuk valósítani azt az álmunkat, hogy felépítsük Budapest legzöldebb új városrészét” – mondta a politikus.

A szerződés aláírásával viszont hamarosan esedékessé válik a vételár második részének kifizetése is. Az első, 25 százalékos részletet, 12,7 milliárd forintot már az adásvételi szerződés aláírásakor kifizetett az önkormányzati tulajdonú fővárosi cég, a második vételárrészlet megfizetésére abban az esetben köteles a vállalat, ha a szabályozási változások hatályba léptek, az ingatlanokon nincs folyamatban peres eljárás, illetve a szükséges telekalakítások megvalósultak. Karácsony Gergely szerint a nagyjából 13 milliárd forintos részlet kifizetésére több pénzügyi forgatókönyv is van, ebből az egyik, hogy a Budapesti Közművek jelzáloghitelből finanszírozná ezt. Ehhez viszont a kormány engedélye kell, de a főpolgármester abban reménykedik, hogy mivel a pénz az államkasszát gyarapítja, így nem lesz akadálya a hitelfelvételnek.

A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a tervpályázat közbeszerzésének hatósági ellenőrzése zajlik, és hamarosan a Fővárosi Közgyűlésnek újra döntenie kell a Rákosrendező ügyében. „Erőltetett menetben gyorsan, de alaposan dolgozunk, és minden a terv szerint halad ahhoz, hogy nagyjából jövő év második felében egy kész mesterterv alapján a magánbefektetőket versenyeztessük meg” – mondta Karácsony Gergely.