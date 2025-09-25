Karácsony Gergely: a közgyűlés jóváhagyta a rákosrendezői tervpályázatot, a budapestiek mondhatják meg, mi épüljön

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására.
„Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek” – fogalmazott Karácsony Gergely, amikor a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására.
Mint a főpolgármester írja, „hogy mi épül Rákosrendezőn, azt Budapest mondja meg, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után”. Karácsony Gergely szerint „látszani fog, mi a különbség a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló mini-Dubaj tervei és az emberi léptékű, zöld városfejlesztés között”.
Vitézy Dávid szerint a rákosrendezői fejlesztés arról szól, hogy „az elmúlt 35 év gyakorlatával szemben Budapest megmutatja: van képessége és ambíciója arra, hogy alternatívát mutasson annak a városfejlesztési logikának, amelyet csak a profit érdekel”.
