2025. szeptember 25. csütörtök
A drónnal készült felvételen a Rákosrendező pályaudvar, középen a Szegedi út 2024. január 9-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Karácsony Gergely: a közgyűlés jóváhagyta a rákosrendezői tervpályázatot, a budapestiek mondhatják meg, mi épüljön

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására.

„Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek” – fogalmazott Karácsony Gergely, amikor a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására.

Mint a főpolgármester írja, „hogy mi épül Rákosrendezőn, azt Budapest mondja meg, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után”. Karácsony Gergely szerint „látszani fog, mi a különbség a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló mini-Dubaj tervei és az emberi léptékű, zöld városfejlesztés között”.

Vitézy Dávid szerint a rákosrendezői fejlesztés arról szól, hogy „az elmúlt 35 év gyakorlatával szemben Budapest megmutatja: van képessége és ambíciója arra, hogy alternatívát mutasson annak a városfejlesztési logikának, amelyet csak a profit érdekel”.

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a nyilvánosságot a szerdai kormányülés friss döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszoltak. Jelentős részben szó volt a nemzeti konzultációról, az Orbán-Trump-telefonról, az energiadiverzifikációról és a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézmény körül kialakult helyzetről.
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Szeptember 25. a gyógyszerészek világnapja. Az idei téma a klímaváltozás egészségügyre és gyógyszerészetre gyakorolt hatása, melyekkel kapcsolatban a Magyar Gyógyszerészeti Kamara kórházi szervezetének elnöke új kórokozókról, esetleges helyi járványokról, a levegőszennyezés és a vizeinkben lévő gyógyszermaradványok hatásairól és a humán erőforrásbeli problémákról is beszélt.
2025.09.25. csütörtök, 18:00
A kormány döntött a fegyverpénz újabb kifizetéséről, amelyet a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági dolgozók, valamint a határvadászok és tisztjelöltek is megkapnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy január 1-jétől a 30–40 év közötti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek, miközben az adókedvezmények mértéke is jelentősen emelkedik. A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz energiáról való leválás Magyarország és Szlovákia gazdaságát fenyegeti leginkább az IMF szerint. Emellett a kormány intézkedéseket hozott az aranyszínű sárgaság megfékezésére, amely a magyar szőlőállományt pusztítja, és már az ország többségét érinti. A Portfolio élőben tudósít a kormányinfón elhangzott legfontosabb gazdasági hírekről és közlésekről.

Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással lehet a hazai üzemanyagárakra.

The incidents come after Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

2025. szeptember 25. 11:09
2025. szeptember 25. 09:37
