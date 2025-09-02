ARÉNA
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az EU közlekedési minisztereinek informális találkozóján a Várkert bazárban 2024. szeptember 20-án. A tanácskozást az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében rendezték.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újfajta sztrádamatricáról is beszélt Lázár János

Infostart

Az M1-es autópálya felújításának idején lesz elérhető.

Felújítják a túlterhelt M1-es autópályát, ami miatt 2026-tól az M1-es mellett élők 15 ezer forintos éves matricát válthatnak – mondta az építési és közlekedési miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Mint Lázár János kifejtette, a felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre kell számítaniuk az itt közlekedőknek. Az M1-es sztráda négy vármegyét érint (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron), ezek lakói ha személyautót hasznának, akkor a jövő évtől 15 ezer forintért vehetik igénybe a teljes M1-es szakaszt.

Ez számukra szinte félárú közlekedést jelent, most a négy vármegyei jogosultság közel 28 ezer forintba kerül.

Szóba került a MÁV-csoport helyzete. A miniszter szerint az elmúlt időszakban egyre többen választják a tömegközlekedést, a bérletek száma 600 ezerről egymillióra emelkedett. Javult a menetrendtartás, csökkentek a késések. Ez erősítette a tárgyalási pozícióját pénzügyminiszterrel és a miniszterelnökkel – többet kérhet. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden jó: a közlekedés kétarcú, javulás mellett valós problémákkal küzdenek – értékelt, hozzátéve, hogy új buszokra kötöttek szerződést, zajlik a mozdonycsereprogram, és jövőre is lesz béremelés.

A Fidesz 2026-os esélyeit szerinte nem befolyásolja érdemben sem a Hatvanpusztáról szóló vita, mert ott Orbán Győző által értékteremtés zajlik, inkább a figyelemelterelés eszközeként értékeli ezeket a támadásokat.

A budapesti Rákosrendező területének rendezése kapcsán Lázár emlékeztetett: támogatja Budapest vezetésének elképzeléseit, hogy legyen tervpályázat és kész az együttműködésre a terület jövőjét illetően.

