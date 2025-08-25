Nyilatkozott Orbán Győző, és több dolgot is elmondott a hatvanpusztai birtokról

„Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja" – mondta a Borsnak adott interjúban a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző, akit több médium is próbált megszólaltatni korábban a birtokról a sajtóban megjelent állítások kapcsán.

A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik. A gazdaságot 1945 után államosították.

"Az állami gazdaság telephelye lett. Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam" – mondta Orbán Győző.

Azt mondta, azért fontos ennyire számára Hatvanpuszta, mert Alcsúton és Felcsúton is laktak, mielőtt Székesfehérvárra költöztek, ezen a környéken voltak fiatalok, ott születtek a gyermekeik, nehezére esett látni, hogy minden tönkremegy. Fel akarta támasztani a mintagazdaságot, szívügye a mezőgazdaság is, mezőgazdasági üzemmérnök a képzettsége.

Jövőre indulhat be a területen a gazdálkodás, a földek már most "rendben vannak" – fogalmazott, hozzátéve, hogy a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére, de maga a terület nagy, sok rajta az épület, még évekig kell ott dolgozni.

Arra a kérdésre, hogy mit láthatnak a leskelődők, elmondta: "Portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep. Aztán a tisztilakot, ahol valaha a gazdatiszt családja élt. Visszaépítettem a valamikor béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütöttem a födémet, és könyvtárat csináltam belőle, itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. Lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna. Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csináltam, ahol feldolgozhatjuk a terményeket. Gépszín lesz, szerelőakna, aszaló, akarok pálinkafőzőt is, minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet. És persze szociális helyiségek, munkáslakás, ha igény lesz rá. Vannak raktárak, pincék, garázsok. A másik nagy birkaistállóból vendégházat csináltam. Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen. A dédunokáknak csináltattam egy gyerekmedencét. 12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig. Aztán van itt egy nagy gépszín és egy hatalmas pajta, ami még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. Azt már biztosan nem én fogom rendbe hozni."

Minderre pénze a gánti kőbányából van, mondta: "A rendszerváltáskor összeálltunk, és megvettük. A kevés sikeres MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) egyike volt. Öten még mindig megvagyunk. 51 százaléka az enyém. Jól gazdálkodtunk. Komoly üzem lett belőle, ma hetven környékbeli családnak ad kenyeret."

Hozzátette, nem a fia miatt sikeres, tisztességes gazdálkodással sikeresek voltak az Antall-, a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is.