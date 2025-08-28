Az állatvédők javasolták a kutyás koldulás betiltását

Az Országgyűlés júniusban fogadta el az állatvédelmi törvények módosítását. Az egyik szigorítás az volt, hogy élő állattal tilos koldulni. A változtatás mellett Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos, a Fidesz parlamenti képviselője érvelt.

A 444 arról írt, hogy a kutyás koldulás betiltását eredetileg nem a kormánypárt, hanem Keszthelyi Dorottya, a DK fővárosi képviselője találta ki, akinek előterjesztését idén február 26-án saját pártján kívül a Fidesz, a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom képviselői is megszavazták a Fővárosi Közgyűlésben, 26-an voksoltak igennel. Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, valamint a Párbeszéd két képviselője, Barabás Richárd és Béres András a tartózkodást választotta.

Az előterjesztő arra kérte a kormányt, hogy országosan is vezessék be ezt a tilalmat, így született meg a parlamenti döntés. Az ötletgazdák azonban cáfolják, hogy saját maguktól találták ki az intézkedést. Vitézy Dávid szerint a kutyás koldulás ötlete nem tőle és nem is Keszthelyi Dorottyától származik, hanem az állatvédőktől, akik a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság februári ülésén kezdeményezték a szigorítást.

Nem a hajléktalanok ellen, a kutyák védelmében

A javaslat természetesen nem azért született, hogy a hajléktalan emberek élete nehezebbé váljon, hanem azért, mert az állatvédő szervezeteknek tudomásuk van folyamatos visszaélésekről, a koldus maffia által, rendszeresen menhelyekről, illatos útról folytatólagosan kikért, majd lepasszolt kutyákról, amely állatokat direkt ilyen céllal forgatnak a rendszerben. Sokan látták azokat a bernáthegyi kutyákat, amelyekkel szervezetten koldultak az utcákon Budapesten, és nem volt jogalap a fellépésre. Ugyanezek a kutyák más közép-európai városokban is feltűntek szervezett koldulásra – írta Facebook oldalán a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Az állatvédők azt is felajánlották, hogy szívesen segítenek a budapesti hajléktalanellátó szállóin további olyan kennelek kialakításában, ahol a hajléktalan emberek kutyái is elszállásolhatók, elláthatók. A cél tehát pont nem az embertelen bánásmód, nem a hajléktalanok és a kutyák szétválasztása, hanem a gondoskodás az állatokról és a visszaélések megakadályozása. Ez a munka meg is indult azóta Vitézy Dávid ismertetése szerint, aki emlékeztetett arra, hogy a kutyás koldulás Prágában, Milánóban, Madridban és Fokvárosban is tilos.