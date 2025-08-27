ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.44
usd:
342.89
bux:
104926.8
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, meddig lesz még borzalmas bűz Budapesten

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Érződik Budapesten a környékbeli trágyázás szaga. De pontosan miért van ez a bűz, és meddig lesz még érezhető? Erről beszélt Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

Budapesten és környékén ismét érezhető az augusztus végi trágyázás szaga. A munkákkal megvárták a nemzeti ünnepet és a hőség enyhülését, és igyekeznek csökkenteni a szaghatást – közölte a munkákat végző cég.

„Bár a mezőgazdaságban széles körben elterjedt a műtrágya, luxus lenne nem használni az állati trágyát, azt a szerves trágyát, amit évezredeken keresztül használt az emberiség” – így fogalmazott Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban a téma kapcsán.

Hígtrágyáról van szó, ami azt jelenti, hogy az állatok trágyáját, ami lehet csirkéké és sertéseké is, hígítják vízzel, hogy eldolgozható homogén anyag legyen, és ezt juttatják ki a földre. Ez olyan tápanyagutánpótlás a növényeknek, ami nagyon hasznos, és rendkívül jól megágyaz annak, hogy később jó termés legyen.

„Azokban a gazdaságokban, ahol állatokat tartanak, ott keletkezik ez a trágya, amit megsemmisíteni, kidobni egyrészt költség lenne, másrészt meg tényleg luxus nem használni” – mondta a szakember, aki arra a kérdésre, hogy lehet-e csökkenteni a szaghatást, azt mondta: vannak hatósági előírások, amelyeket a cégeknek be kell tartaniuk.

„Ezeket be szokták tartani, és ellenőrizni is szokták. Például hogy mely napokon lehet kijuttatni a trágyát, melyik körzetekben, figyelni kell az időjárásra és így tovább. Aztán például szalmával vagy alomanyaggal is keverhetik a híg trágyát, és úgy juttathatják ki, ezek csökkentik a szaghatást.

Ami nagyon fontos, ezeket viszonylag gyorsan be kell dolgozni a földbe. Ez enyhítheti a szagokat, de meg nem szünteti.

Sajnos ez a mezőgazdasági termelés része, tehát ha enni akarunk növényi alapanyagokat, vagy a növényi alapanyagokból takarmány lesz, mert húst vagy tojást akarunk enni, akkor bizony ezzel szembe kell nézni. Ez természetesen konfliktusokat tud okozni az egyes térségek, települések lakossága, önkormányzata meg a mezőgazdasági szereplők között” – mondta a szakember.

Évről évre van ilyen, az üdülőterületeken szoktak néha panaszkodni, de a budai hegyekben és Észak-Pesten is rendszeresen szokott szaghatás lenni. Ahol nagy földek vannak, és esetleg olyan a széljárás, az bizony behozza a szagokat.

Ha minél gyorsabb bedolgozzák, minél szakszerűbben juttatják ki a trágyát, ez képes enyhíteni a szagokon, de megszüntetni nem lehet

– mondta az az Agrárszektor főszerkesztője.

A kérdésre, hogy a városi ember által vásárolt bezacskózott marhatrágya miért nem olyan büdös, azt mondta: „az érett marhatrágya az egy teljesen más műfaj. A földeken országszerte alapvetően csirke- és sertéstrágyáról van szó, amennyire tudom, most Budapest esetben csirketrágyáról, ami sokkal penetránsabb. A marhatrágya nem is nevezhető igazán büdösnek, főleg érett formájában. A csirketrágya meg a sertéstrágya bizony komiszabb dolog, igen.”

Mint a szakember elmondta, ilyenkor csak az idő segít, hogy a szag elmenjen.

„Ki kell várni ezt az időt, és persze a hatóságoknak oda kell figyelniük ezekre a cégekre az önkormányzatok bevonásával”

– hangsúlyozta Braunmüller Lajos, hozzátéve: a cégek általában betartják az előírásokat, amik szigorúak, és most sem arról van szó, hogy valaki szabályt szegett volna. „Úgy fogalmaznék, hogy ilyen ez a popszakma. A mezőgazdaság az egy ilyen dolog” – mondta a szakember, aki szerint ez a probléma minden országban fel-felmerül időről időre. Például Franciaországban az elmúlt években szintén voltak ebből nagyon komoly viták, de ott máshogy állnak a mezőgazdasághoz. „Például az érzékszervi örökség részévé nyilvánították a kakaskukorékolást és sok egyéb dolgot, magyarul a mezőgazdaság ilyen jellegű tevékenységét törvény védi” – mondta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, meddig lesz még borzalmas bűz Budapesten

budapest

bűz

braunmüller lajos

trágyaszag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Az Orlen Upstream Norway és partnerei sikeresen befejezték a norvég tengeri Ormen Lange gázmező fejlesztésének harmadik fázisát, amely a vállalat közlése szerint jelentősen növeli a mező termelési kapacitását - számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 15:06
KRESZ-tanulságok egy brutális e-rollerbaleset után: sebességcsökkentés, sisak, mellény, szabványok...
2025. augusztus 27. 14:42
Karambolozott egy Gyöngyösre tartó busz, sok a sérült, köztük egy kisgyerek is
×
×
×
×