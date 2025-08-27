Vigyázat, változott a közlekedés a Balatonon

Közzétette weboldalán a Bahart Zrt., hogy augusztus 25-től megváltozott a balatoni kompok menetrendje:

Augusztus 25-től 28-ig

Szántódrévből 7:00 és 22:00 között,

Tihanyrévből 7:15 és 22:15 között;

valamint augusztus 29-től és 31-ig

Szántódrévből 7:00 és 23:30 között,

Tihanyrévből 7:15 és 23:45 között

hétköznap és hétvégén is 30 percenként indulnak a kompjáratok.

A kompok egész évben üzemelnek. A kompjáratokat – a forgalom függvényében – a menetrend felfüggesztésével sűrítik. A menetrend változtatás jogát a társaság fenntartja.