2025. augusztus 26. kedd Izsó
Egy biológus elkábított szúnyogokat vizsgál egy üvegcsőben Balatonmáriafürdő és az M7-es autópálya közötti területen. A szakember a Balatoni Szövetség megbízásából végzi a szúnyogtenyésző hely ellenőrzését. A nyár első felében uralkodó száraz, csapadékmentes és nagyon meleg időjárás miatt jelenleg kevesebb szúnyog van a vízpartokon, valamint a lápos és mocsaras területeken, ezért irtani sem kellett annyit, mint a korábbi években.
Nyitókép: MTI/Varga György

Nincs még vége: akár egy kis kerti tócsából is szúnyogok ezrei kelnek ki

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Egyértelműen a csapadékszegény időjárásra vezethető vissza, hogy sokkal kisebb idén a szúnyogártalom, mint tavaly vagy tavalyelőtt – vélekedett az InfoRádióban Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője.

„Az idei szúnyogártalom jóval alulmarad az elmúlt évekéhez képest. Eddig a korábbi kezeléseknek csupán a 30 százalékát kellett elvégezni. Vannak olyan területek is, ahol egyáltalán nem volt szükség a szúnyogok elleni fellépésre, ilyen volt például Vas vármegye, Zala jelentős része, Szolnok környéke” – részletezte.

Amint viszont jött egy kis eső és a Dunán is volt áradás, egy ideig jöttek is a szúnyogok, azonnal reagáltak is; a meleg idő hatására ugyanis a szúnyogok gyorsabban fejlődnek.

„A július végi áradást követően azonnal biológiai módszerrel kellett fellépni a szúnyogok ellen, végig a Duna mentén. Azonban most már nem lehet biológiai módszerrel védekezni, hiszen kikeltek ezek a szúnyogok, viszont az élettartamuk miatt még akár szeptember elején is lehet szúnyogokkal találkozni a Duna mentén” – indokolta, hogy miért lesz ezen a héten 10 vármegye 245 településén és 5 budapesti kerületben (III., IV., XIII., XXI., XXIII.) szúnyoggyérítés.

Lényegében a héten végig a Duna és a Rába mentén, illetve Sopron környékén lesz a katasztrófavédelem által koordinált, központi szúnyoggyérítés, mégpedig földi, kémiai; autós permetezés.

A múlt heti szeles időjárás miatt elmaradt a szúnyoggyérítés néhány területen (Baja, Mohács, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg), ezeket az elmaradt kezeléseket is pótolják a szakemberek.

Összesen 47 ezer hektáron lépnek fel most a csípőszúnyogok ellen.

A kezelés eredményét is ellenőrizni kell: rovarbiológus szakemberek elemzik a szúnyoghelyzetet, nemcsak a gyérítés előtt, hanem azután is, és ha nem volt eredményes a gyérítés, újra kell az adott területet kezelni, de jellemzően – pláne ilyen alacsony ártalom mellett – a kezelés „nagyon hatásos szokott lenni” Mukics Dániel szerint.

A lakosság is segíthet:

  • ablakra szúnyogháló
  • vödörben vizet kint nem hagyunk (akár egy deciliter is számít), akár százas, ezres példányszámban is kikelnek a szúnyogok emberközelben egyetlen ilyen helyen.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatót, ami megtalálható az intézmény honlapján.

KAPCSOLÓDÓ HANG

