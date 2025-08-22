ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.26
usd:
341.3
bux:
106091.94
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Árvaszúnyograj Budapesten 2021. június 18-án. Az árvaszúnyogok nem csípnek, rajzásuk az utóbbi hetekben kezdődött.
Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula

A Balaton rémei a hajózást is veszélyeztetik

Infostart

Az árvaszúnyog-felhő olyan sűrű, hogy a hajóradar nem tudja átlátni, emiatt a kisebb vízi járművek vagy akár a partvonal is eltűnhet a képernyőről. A szakemberek szerint elengedhetetlen, hogy a hajósok megfelelően kivilágítsák magukat, így elkerülhetők a balesetek.

Az árvaszúnyog-felhők a Balatonnál az éjszakai hajózást is megnehezítik. Nemcsak azért, mert belerepülnek a hajón vagy vitorláson tartózkodók szemébe és szájába, illetve jelentősen beszennyezik a hajótestet és a vitorlázatot, hanem azért is, mert megzavarják a radarok működését.

A rajok olyan sűrűek, hogy a hajóradar nem képes átlátni rajtuk, így a kisebb hajók eltűnhet a képernyőről.

Emiatt éjszaka fokozottan balesetveszélyes a közlekedés, és a hajósok csak akkor tudják biztonságosan észrevenni a vitorlásokat vagy csónakokat, ha azok megfelelően ki vannak világítva - írja a SONLINE. A közösségi oldalakon is felhívták az érintettek figyelmét a fokozott óvatosságra.

Az árvaszúnyog-felhők a profi hajósoknak nem jelenthetnek gondot

Kovács Miklós nyugdíjas hajóskapitány szerint az árvaszúnyog-felhők valóban kellemetlenséget okoznak, és megnehezítik a vízi járművek vezetőinek helyzetét. De a hajózás biztonságát nem veszélyeztetik, a járatok közlekedése továbbra is biztosított.

A radaron zavaró jelenséget okoz a szakadó eső is, amely hasonló visszhangot vált ki, de erre már vannak szűrők, amelyek segítenek - mondta a lapnak a kapitány.

Nagy odafigyelés szükséges, de a gyakorlott hajósok az éjszakai fények alapján tudnak tájékozódni. Ismereteim szerint az invázió most Siófok környékén a legerősebb, Balatonfüreden is előfordulnak szúnyogfelhők, de ahogy továbbhalad a hajós, ezek általában elmaradnak - vélekedett.

A radar különösen korlátozott látási viszonyok között jelent nagy segítséget, és a hajóvezetők rendszerint használják is. Vonalismeretből adódóan ismerjük az egyes települések jellegzetes fényeit, amelyek irányt adnak. Nyáron a radar főként arra szolgál, hogy a kisebb csónakokat vagy más vízi járműveket időben észre lehessen venni – mondta Kovács Miklós.

Kezdőlap    Belföld    A Balaton rémei a hajózást is veszélyeztetik

balaton

hajózás

árvaszúnyog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Az orosz és az ukrán elnök kétoldalú, majd az amerikai elnökkel "kibővített" esetleges háromoldalú csúcstalálkozójára egyaránt sor kerülhet az elkövetkező hetek diplomáciai naptára szerint. A tét valójában a béke megteremtése az Oroszország által több mint három és fél éve ostromlott Ukrajnában. Német reagálások szerint azonban az elmúlt 48 órában megszaporodtak a kérdőjelek.
 

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma is mínuszban zárt az amerikai tőzsde

Ma is mínuszban zárt az amerikai tőzsde

Ma reggel Ázsiában csak vegyes mozgásokat láttunk a tőzsdéken.Az USA-ban ma is folytatódott a napok óta tartó lejtmenet, a főbb indexek, mérsékelt eséssel zárták a mai kereskedést, miközben a befektetők a ma kezdődött Jackson Hole-i jegybankári találkozóra figyelhettek, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít. Az eseményen központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban

Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban

Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will begin talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Israel says it will begin talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Earlier this week, a Hamas source said the armed group had agreed to a temporary ceasefire proposal from mediators.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 21:40
Leslie Mandoki megjelent Szent István előtt - videó
2025. augusztus 21. 21:21
Orosz rakétatámadás érte Munkácsot - a nap hírei
×
×
×
×