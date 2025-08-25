ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
Aedes mosquito sucking blood
Nyitókép: Noppharat05081977/Getty Images

A balatoni szúnyogoknak vannak haszonélvezői is, a szeptember sem lesz könnyű ebből a szempontból

Infostart

A természetben zajló rendkívüli események gyakran észrevétlenek maradnak számunkra. Nem így van ez az árvaszúnyograjzással. Sokakat bosszant; zavarja a nyaralást, sportolást, másoknak a munkát.

Vannak azonban körülöttünk, akik kifejezetten örülnek neki, és ha nyitott szemmel járunk, a jelenség izgalmas bepillantást enged az ökológiai rendszerek működésébe.

Az elmúlt hetekben a Balatonnál szokatlanul hosszan és erősen zajló árvaszúnyograjzás erre teremt lehetőséget. Aki ilyenkor este sétál, a lámpák környékén például a szokásosnál több, jókorára nőtt hálószövő pókot figyelhet meg, amint szorgosan raktározzák a szúnyogcsemegét későbbi megfontolt fogyasztásra. Ilyenkor a biológus örömmel látja, hogy gyermekek csodálkozva figyelik a jelenséget, és észrevétlenül tanulnak ökológiát a nyári szünetben.

Talán azt kevesebben veszik észre, hogy egy másik állatcsoport is nagy örömmel üdvözli a népes sereget.

Madaraink magányosan, vagy kisebb-nagyobb csapatokba tömörülve fogyasztják az árvaszúnyogokat, ezzel csökkentve az emberekre eső bosszúsághányadot. Megfigyelhető például, hogy az ebben az időszakban jellemzően növényi terméseket fogyasztó seregélyek a lehetőséget kihasználva táplálékot váltanak, és hatalmas csapatokban szállnak meg part közeli fákat, ahol az árvaszúnyogokat ügyesen felzavarva szüretelik a repkedő „termést”.

Az ilyen típusú tápanyagbeáramlások egy ökoszisztémába számos rövidtávú (pl. tápanyagdúsulás, táplálékforrás bőség miatti táplálkozásbiológiai változások – szőlő helyett árvaszúnyog), középtávú (pl. populációs kilengések – pókszaporulat és szokásosnál nagyobb madárcsapatok, ezzel a versenyviszonyok változása) és ha ezek az események gyakrabban ismétlődnek, hosszútávú hatást (pl. közösségszerkezet módosulás) eredményezhetnek.

Használjuk ki a lehetőséget, mutassuk meg gyerekeinknek, hogy működik a természet, hasznukra válhat ez a tudás gyorsan változó világunkban.

A szakemberek egyébként azt mondják, hogy a még szeptemberben is találkozhatunk majd árvaszúnyogokkal a Balaton partján.

A sonline.hu arról ír, hogy a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a balatoni árvaszúnyoghelyzettel kapcsolatban azt mondja: még szeptemberben is jelentős árvaszúnyograjzásra számíthatunk a Balaton part-menti területein.

Hozzáteszik, habár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban befejeződött, a lerakott petékből a számukra kedvező környezeti feltételek következtében újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek.

Kezdőlap    Tudomány    A balatoni szúnyogoknak vannak haszonélvezői is, a szeptember sem lesz könnyű ebből a szempontból

szúnyog

seregély

szúnyograjzás

