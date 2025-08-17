Nem mindegy, hogy a szúnyog terjeszt-e súlyos betegségeket, vagy csak képes rá

Többféle módon figyelhetők a szúnyogok. Az egyik, hogy az ember kimegy speciális szúnyogcsapdákkal, abba gyűjti a különböző állatokat; most már a lakosság is nagy segítségére lehetne a tudományos munkavégzésnek – vélekedett az InfoRádióban a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, Garamszegi László Zsolt.

„Az egész országot szeretnénk lefedni ezzel a monitorozó tevékenységgel. Ez logisztikailag nagy kihívás egy kutatócsoportnak, ugyanis nem tudunk az ország minden pontján, minden időpontban ott lenni, viszont az állampolgárok abban tudnak segíteni, hogy ha ők látnak egy szúnyogot a közelükben, és le tudják fotózni, akkor azt ha elküldik nekünk ebbe az úgynevezett szúnyogmonitor-programba, akkor mi ezeket ugyanúgy beazonosítjuk, és így elterjedési térképet tudunk rajzolni a különböző fajokról, és még a szezonális aktivitásokat is tudjuk követni” – mutatott rá.

Fontos, hogy azokat a szúnyogokat tudják így monitorozni, amelyek az ember közelében vannak, itt kiemelten fontosak az invazív csípőszúnyogok, amelyek fekete-fehér csíkosak.

Garamszegi László Zsolt figyelmeztetett, a szúnyogok által terjesztett betegségek közül a legközismertebb a malária, a hazai csípőszúnyogok is terjeszthetnék, a múltban volt is erre példa, de jelenleg nincs maláriajárvány Magyarországon, egyébként is érdemes szerinte kettéválasztani a potenciális terjesztőképességet és a tényleges terjesztést.

Amit viszont ténylegesen terjesztenek a csípőszúnyogok, az a nyugat-nílusi láz, ebből évente 20-200 esetet regisztrálnak, és a 2000-es évek eleje óta állandósult probléma, más európai országokban is van miatta lokális félelem.

„Mi célzottan vizsgáljuk például az inváziós csípőszúnyogok szerepét; a mi tevékenységünk kiterjed arra is, hogy nem csak megfogjuk az állatokat és taxonómiailag beazonosítjuk őket, hanem ezeket PCR-módszerrel szűrjük bizonyos kórokozókra, és ebből a tevékenységből látszik, hogy az inváziós csípőszúnyogok nem terjesztői a nyugat-nílusi láznak jelenleg” – tisztázta.

Kiemelten vizsgálják a tigrisszúnyogot, amely a Chikungunya és a Dengue lázat terjesztik általában, emellett pedig a zika vírust.

„Európában már néhány helyen, Franciaországban, Olaszországban volt erre precedens, Magyarországon még nem. Nagyon fontos tehát a monitorozó tevékenység, hogy folyamatosan mintázzuk, monitorozzuk ezeket a fajokat. Nyilván örülünk, hogy nem találtunk eddig ilyen kórokozókat, de a közeljövőben nem árt felkészülni arra, hogy pozitív mintákat találunk” – húzta alá.