ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Nem mindegy, hogy a szúnyog terjeszt-e súlyos betegségeket, vagy csak képes rá

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az invazív csípőszúnyogok potenciálisan több trópusi betegséget is képesek terjeszteni, ezért is fontos a monitorzó tevékenység – számolt be az InfoRádióban a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, Garamszegi László Zsolt.

Többféle módon figyelhetők a szúnyogok. Az egyik, hogy az ember kimegy speciális szúnyogcsapdákkal, abba gyűjti a különböző állatokat; most már a lakosság is nagy segítségére lehetne a tudományos munkavégzésnek – vélekedett az InfoRádióban a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, Garamszegi László Zsolt.

„Az egész országot szeretnénk lefedni ezzel a monitorozó tevékenységgel. Ez logisztikailag nagy kihívás egy kutatócsoportnak, ugyanis nem tudunk az ország minden pontján, minden időpontban ott lenni, viszont az állampolgárok abban tudnak segíteni, hogy ha ők látnak egy szúnyogot a közelükben, és le tudják fotózni, akkor azt ha elküldik nekünk ebbe az úgynevezett szúnyogmonitor-programba, akkor mi ezeket ugyanúgy beazonosítjuk, és így elterjedési térképet tudunk rajzolni a különböző fajokról, és még a szezonális aktivitásokat is tudjuk követni” – mutatott rá.

Fontos, hogy azokat a szúnyogokat tudják így monitorozni, amelyek az ember közelében vannak, itt kiemelten fontosak az invazív csípőszúnyogok, amelyek fekete-fehér csíkosak.

Garamszegi László Zsolt figyelmeztetett, a szúnyogok által terjesztett betegségek közül a legközismertebb a malária, a hazai csípőszúnyogok is terjeszthetnék, a múltban volt is erre példa, de jelenleg nincs maláriajárvány Magyarországon, egyébként is érdemes szerinte kettéválasztani a potenciális terjesztőképességet és a tényleges terjesztést.

Amit viszont ténylegesen terjesztenek a csípőszúnyogok, az a nyugat-nílusi láz, ebből évente 20-200 esetet regisztrálnak, és a 2000-es évek eleje óta állandósult probléma, más európai országokban is van miatta lokális félelem.

„Mi célzottan vizsgáljuk például az inváziós csípőszúnyogok szerepét; a mi tevékenységünk kiterjed arra is, hogy nem csak megfogjuk az állatokat és taxonómiailag beazonosítjuk őket, hanem ezeket PCR-módszerrel szűrjük bizonyos kórokozókra, és ebből a tevékenységből látszik, hogy az inváziós csípőszúnyogok nem terjesztői a nyugat-nílusi láznak jelenleg” – tisztázta.

Kiemelten vizsgálják a tigrisszúnyogot, amely a Chikungunya és a Dengue lázat terjesztik általában, emellett pedig a zika vírust.

„Európában már néhány helyen, Franciaországban, Olaszországban volt erre precedens, Magyarországon még nem. Nagyon fontos tehát a monitorozó tevékenység, hogy folyamatosan mintázzuk, monitorozzuk ezeket a fajokat. Nyilván örülünk, hogy nem találtunk eddig ilyen kórokozókat, de a közeljövőben nem árt felkészülni arra, hogy pozitív mintákat találunk” – húzta alá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Nem mindegy, hogy a szúnyog terjeszt-e súlyos betegségeket, vagy csak képes rá

betegség

szúnyog

láz

garamszegi lászló zsolt

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemes Jeles László: a filmkészítőnek nagy morális terhe van – Jön a Saul-trilógia harmadik filmje

Nemes Jeles László: a filmkészítőnek nagy morális terhe van – Jön a "Saul-trilógia" harmadik filmje
Az "Árva" című film egy személyes forradalom története, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után kezdődik. Ez a két esemény egymásra rezonál – mondta az InfoRádióban az október 23-án mozikba kerülő új, magyar-francia-német-brit koprodukcióban készült alkotásáról az Oscar- és Kossuth-díjas Nemes Jeles László. Az "Árva" – Enyedi Ildikó új nagyjátékfilmje mellett – bekerült a 82. Velencei Filmfesztivál versenyprogramjába.
Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Izraelben országos tüntetést tartottak a Gázában fogva tartott túszok családjainak támogatására, követelve, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kössön megállapodást a Hamásszal a háború befejezéséről és a foglyok szabadon bocsátásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennél szebbet ma nem látsz: fémkék kisasszony-szitakötők tánca az Őrség titkos patakján

Ennél szebbet ma nem látsz: fémkék kisasszony-szitakötők tánca az Őrség titkos patakján

Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők - ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Steve Witkoff describes the proposal as "game-changing" as Zelensky joins a call with European leaders ahead of his White House visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 19:00
Rejtélyes vörös pontok adhatnak magyarázatot a galaxisok keletkezésére
2025. augusztus 16. 12:00
Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért
×
×
×
×