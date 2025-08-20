Az átlagosnál magasabb algakoncentráció és a meleg idő miatt további folyamatos, és helyenként intenzív árvaszúnyog-rajzásokra számíthatunk a tó partmenti területein augusztus és szeptember folyamán – olvasható az intézet Facebook-bejegyzésében.

Habár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban befejeződött, a lerakott petékből a számukra kedvező környezeti feltételek következtében újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek. Ennek az újabb generációnak a kirajzása a gyors fejlődés következtében részben már el is kezdődött, a csúcs pedig szeptemberre várható – írják.

Ráadásul, míg az év eddigi részében a zavaró mértékű rajzások leginkább a Siófoki-medence déli partja mentén koncentrálódtak, az elkövetkező időszakban nagyobb területeken számíthatunk a jelenségre. A most felnővő generáció ugyanis egyenletesen nagy mennyiségben fejlődik a tó teljes területén, így várhatóan kora ősszel a tömeges rajzásokból eddig kimaradt nyugati partszakaszok is részesülni fognak.

Tekintettel arra, hogy egyes területeken az idei árvaszúnyog rajzások jelentős kellemetlenségeket okoztak, amelyeknek gazdasági következményei is voltak a turizmus terén, mindenképpen jogos igény az ilyen kiugró mértékű rajzások lehetőség szerinti megakadályozása. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet álláspontja szerint ennek érdekében célzott, természettudományos alapú limnológiai elemzések és vizsgálatok szükségesek.

Véleményük szerint elkerülhetetlen a tóba jutó tápanyagok mennyiségének további csökkentése. A lehetséges külső terhelések azonosítása és azok átgondolt mérséklése, szabályozása, kritikus lehet a tó jövőjének szempontjából. A Balatonba bejutó foszfor mennyiségének csökkentése mindenképpen kiemelt cél kell hogy legyen, mert a klímaváltozással együtt járó felmelegedés hatására várhatóan visszafogottabb külső foszforterhelés mellett is kialakulhatnak magasabb algaprodukciók, melyeket rendszerint tömeges árvaszúnyog rajzások kísérnek – hívják fel a figylmet.