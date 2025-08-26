A keszthelyiek összefogásával fejezik be a Helikon park felújítását

Keszthely 2016-ban a Zöld Város elnevezésű program keretében nyert egymilliárd forintot, ennek a része volt a Helikon park felújítása, de az egymást váltó polgármesterek közül eddig egy sem tudta befejezni a beruházást – mondta az InfoRádióban a parkot magában foglaló belváros önkormányzati képviselője.

Barna Dániel ismertetése szerint nyolc év után, 2023. december 31-én zárult a Helikon Park Zöld Vár projektje, amit csak 51 százalékos készültséggel sikerült átadni. „A nagy hírű parknak – ami a Helikoni ünnepségeknek is az egyik kiemelt helyszíne – nem készült el a villanyvilágítási rendszere. Kandelábert kapott a park, de bekötésre nem került sor, nem készültek el a sétaútvonalak, a játszótér környékét sem fejezték be, büfét is szeretett volna létesíteni a tervező, de abból sem lett semmi” – sorolta a képviselő.

Új közbeszerzést írtak ki, ami sikeres lett ugyan, de hazai forrást nem kapott Keszthely a megvalósítására, ezért most az önkormányzatnak vissza kell fizetnie 420 millió forintot. „A Helikon parkban vannak olyan munkálatok, amelyeket mindenképpen el kell végezni: baleset-elhárítási feladatok, a sétányok, a világítás, a büfé épületének a befejezése” – mondta Barna Dániel.

A város forrásgyűjtésbe kezd civilek, vállalkozások bevonásával. „Az állami megszorítások, a különböző extra adók befizetése miatt kevés a saját tőkéje Keszthelynek, ezért kezdeményeztük a jó szándékú emberek összefogását” – panaszolta az ellenzéki politikus. A vállalkozók padfestést, szoborfelújítást, villanyszerelési munkákat vállaltak. Civilek jelentkeztek a park kitisztításában, borostyán-mentesítésben, illetve a város civil szervezeteivel faültetéseket és egyéb zöld munkákat terveznek. „Nem várunk tovább az állami forrásokra, megpróbálunk egy szerényebb műszaki tartalommal, egy élhető és használható parkot létrehozni” – jelentette ki az önkormányzati képviselő.