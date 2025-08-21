ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Nyitókép: Martin Leigh/Getty Images

Szakértő a pollenhelyzetről: csak átmenetileg lélegezhetnek fel az allergiások

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Az eső csökkenti a pollenterhelést, a szél viszont allergiás rohamokhoz vezethet – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa. Magyar Donát az InfoRádióban arról is beszélt, hogy a hétvégén ismét emelkedni fog a pollenkoncentráció, mert a pénteki csapadékosabb nap után újra száraz idő várható.

A nyári hónapokban és kora ősszel a levegőben rengetegféle virágpor kering, ami az arra érzékenyeknél orrfolyást, szem- és torokviszketést, valamint sorozatos tüsszögést válthat ki. Bár sok allergiás igyekszik betartani az orvosi ajánlásokat, a panaszok időnként mégis felerősödnek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) aerobiológusa az InfoRádióban elmondta: péntekig az ország több részén csapadékosabb idő várható, aminek a virágporok terjedése szempontjából „örülhetünk is, meg nem is”. Zivatarok hatására ugyanis a pollenszemekből kiszóródhatnak olyan részecskék, amelyek súlyos allergiás, asztmás tüneteket vagy rohamokat okozhatnak. Magyar Donát hozzátette: ha pénteken hosszú ideig elnyúló esőzés lesz, akkor nagyobb az esély rá, hogy a pollenszemek „kimosódnak”, melynek következtében általában átmeneti enyhülés figyelhető meg.

Nem valószínű, hogy ez a kedvezőbb állapot sokáig tart, ugyanis a hétvégén ismét szárazabb, csapadékmentes időjárást jeleznek előre a meteorológusok. A száraz idő pedig kedvez a pollenkoncentráció növekedésének, és a szakértő arra számít, hogy újra magas szintet fog elérni a közeljövőben.

A pollenkoncentráció jelenleg is magas, főleg Budapest, Kecskemét és Győr környékén. Pénteken ezekben a térségekben is közepes szintre esik vissza az érték az eső miatt, hétvégén azonban megint emelkedés várható.

Az allergiások szempontjából egyáltalán nem mindegy, honnan és mekkora erejű szél fúj. Magyar Donát elmondta: ha olyan, parlagfűvel erősen fertőzött terület, mezőgazdasági tábla felől érkezik a légmozgás, ahol nem végeztek alapos gyommentesítést, akkor nagy mennyiségű pollent is befújhat a közeli városokba a szél, viszont ha északi irányból fúj, akkor hosszabb távon akár csökkenhet is valamelyest a pollenszint. Összességében megállapítható, hogy a szél felkavarja a pollenszemeket, ami többnyire a tünetek súlyosbodását okozza.

Nemcsak a parlagfű allergizál, hanem más növények is megkeseríthetik a rájuk érzékeny emberek mindennapjait. Az NNGYK aerobiológusa kiemelte: a nyári időszak jellemző allergén növényei a libatop-, az útifű- és a csalánfélék, viszont ezeknek a káros hatásai a parlagfű mellett eltörpülnek, de természetesen nem lehet teljesen kizárni, hogy ne váltanának ki valamilyen tünetet. Ezeknél a növényeknél inkább közepes koncentráció alakulhat ki, és csak elvétve kell számolni magasabb értékekkel. A legtöbben a parlagfűre érzékenyek.

Korábban az őszirózsafélékhez tartozó üröm is okozott bizonyos kellemetlenségeket, de ennek a növénynek a pollenkoncentrációja már évek óta folyamatos csökkenést mutat. Magyar Donát kitért a kültérben található gombákra is, amelyek közül főleg az elhalt növényeken élő penészgombák válthatnak ki az allergiásoknál asztmát vagy rohamot.

A penészgombákról érdemes tudni, hogy ugyanazokról a helyekről származnak, ahonnan a parlagfű pollenszemei,

vagyis olyan mezőgazdasági területekről, ahol régóta betakarítatlanul állnak a termények. Az ilyen földeken könnyebben és gyakrabban kialakulnak gombatelepek, és amikor eljön az aratási, betakarítási időszak, akkor nagy mennyiségben kerülhetnek a levegőbe különféle virágporok. A szakértő figyelmeztetett: ezeknek a növényeknek a spórája nemcsak allergiát, hanem akár fertőzést is okozhat.

