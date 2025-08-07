ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
398.14
usd:
340.93
bux:
0
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Parlagfű egy XIII. kerületi telken, ahol a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület bejárást tartott. Jelenleg 20 milliárd forintot fordítanak csak a parlagfű okozta allergia tüneteit csillapító gyógyszerekre, ennek kétszeresét a kezelésre, és táppénzre. A tünetek minden harmadik embert érintenek, az allergiások száma rohamosan nőtt az elmúlt években. Az erősen fertőzött terület nagysága meghaladja a 700 ezer hektárt.
Nyitókép: Mohai Balázs

Jön az allergiások legnagyobb ellensége

Infostart

A melegebb időjárás hatására várhatóan ugrásszerűen megnő a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben.

Jelenleg a szint alacsony vagy közepes, de a következő napokban a közepes és magas tartományba kerülhet. Az allergén, amely akár kétmillió magyart is érinthet, a klímaváltozás hatására már júliustól egészen októberig okozhat tüneteket - írja a 24.hu.

A parlagfű-allergia a szervezet eltúlzott immunválasza a növény pollenjére. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás és a szemviszketés. A megelőzés és a tünetek enyhítése érdekében érdemes néhány praktikát betartani:

  • Naponta többször mossuk át az orrunkat tiszta vízzel.
  • Magas pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a szellőztetést és a szabadban töltött időt.
  • Gyakran mossunk hajat, és a frissen mosott ruhákat zárt térben teregessük.
  • Használhatunk vény nélkül kapható orr- és szemcseppeket, de súlyosabb esetben érdemes orvoshoz fordulni.

A parlagfű Észak-Amerikából származik, és rendkívül szívós növény, amelynek magjai akár több évtizedig is életképesek maradnak a talajban, biztosítva a folyamatos szaporodást. Ez a magyarázat arra, miért okoz ilyen tartós és intenzív allergiás szezont az arra érzékenyeknek.

Kezdőlap    Tudomány    Jön az allergiások legnagyobb ellensége

parlagfű

szárazság

allergiagyógyszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

A nyugati államokban, valamint az Izraellel már békét kötött arab országokban egyre erősebben sürgetik az elhúzódó izraeli-palesztin konfliktus lezárását. Ám Benjamin Netanjahu a koalíciós partnerei miatt nem tudja még leállítani a gázai hadjáratot – nyilatkozta az InfoRádiónak Sayfo Omar Közel-Kelet-szakértő.
Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Fordulat az orosz–ukrán háborúban: Donald Trump bejelentette, hogy jövő héten találkozik Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú egyeztetésbe bevonhatják Zelenszkij ukrán elnököt is. Viszont tett egy olyan, tőle váratlan és eddig példátlan megjegyzést is, miszerint "Oroszország különleges fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra".
 

Újabb hatalmas vámot jelentett be Donald Trump

Ukrajnai béke - Donald Trump rendkívüli eredményekről számolt be

Vlagyimir Putyin fogadta Donald Trump különmegbízottját

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

Húszméteres csápokkal rendelkező, ostorcsapásszerű hegű, veszélyes szövődményű csípéseket okozó physalia medúzák jelentek meg tömegesen Franciaország, Portugália és Spanyolország partjainál, ideiglenes strandlezárásokat és több sérülést okozva. A jelenséget erős tengeri szelek okozták, de a kutatók egyelőre óvatosak az éghajlatváltozással való összefüggés megítélésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban

Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban

Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

The president also hits India with a 50% tariff and threatened a 100% levy on foreign-made semiconductors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 6. 21:42
Megvan a hiányzó láncszem: a furcsa fekete lyuk épp most végez egy csillaggal
2025. augusztus 6. 17:06
Tudományos állítás: alulbecsüli a világ a műanyaghulladék mérgező szerepét
×
×
×
×