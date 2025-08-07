Jön az allergiások legnagyobb ellensége

Jelenleg a szint alacsony vagy közepes, de a következő napokban a közepes és magas tartományba kerülhet. Az allergén, amely akár kétmillió magyart is érinthet, a klímaváltozás hatására már júliustól egészen októberig okozhat tüneteket - írja a 24.hu.

A parlagfű-allergia a szervezet eltúlzott immunválasza a növény pollenjére. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás és a szemviszketés. A megelőzés és a tünetek enyhítése érdekében érdemes néhány praktikát betartani:

Naponta többször mossuk át az orrunkat tiszta vízzel.

Magas pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a szellőztetést és a szabadban töltött időt.

Gyakran mossunk hajat, és a frissen mosott ruhákat zárt térben teregessük.

Használhatunk vény nélkül kapható orr- és szemcseppeket, de súlyosabb esetben érdemes orvoshoz fordulni.

A parlagfű Észak-Amerikából származik, és rendkívül szívós növény, amelynek magjai akár több évtizedig is életképesek maradnak a talajban, biztosítva a folyamatos szaporodást. Ez a magyarázat arra, miért okoz ilyen tartós és intenzív allergiás szezont az arra érzékenyeknek.