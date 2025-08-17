Elhunyt Keresztes Szilárd

Keresztes Szilárd 1988-tól 2008-ig vezette a Hajdúdorogi Egyházmegyét. A rendszerváltás idején meghatározó szerepet játszott az egyházi élet újraépítésében és a közösség megerősítésében - írja hosszú nekrológjában a főegyházmegye.

Püspöki tevékenysége és érdemei:

Pápalátogatás: Kiemelkedő érdeme volt az 1991-es pápai látogatás megszervezése, melynek során II. János Pál pápa Máriapócson is misézett.

Fejlesztések: Püspöksége alatt számtalan templom, oktatási és szociális intézmény épült vagy újult meg, például a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a máriapócsi zarándokház.

Hivatások támogatása: Ő szentelt fel 149 papot és egy püspököt, és támogatta az ifjúsági programokat, amelyek hozzájárultak új papi hivatások és házasságok létrejöttéhez.

Keresztes Szilárdot építő püspökként emlékeznek meg, aki határozott vezetőként fektette le a görögkatolikus egyház jelenlegi virágzásának alapjait.

A temetési szertartásra augusztus 22-én, pénteken kerül sor Máriapócson.

A család és az egyház köszönetet mond a Nyíregyházi Papi Szociális Otthon gondozóinak, akik a püspök atyát utolsó éveiben ápolták.