Hatalmas porördögöt fotóztak Inárcson

Látványos és igen méretes porördögöt fotózott az Időkép követője a Pest vármegyei Inárcson.

A porördögök vagy portölcsérek elsősorban nyáron keletkeznek, amikor a homokos talajt vagy mezőt a közvetlen napsugárzás erősen felmelegíti. A talaj fölött lévő felhevült levegő környezeténél könnyebbé válik, és felszáll. Ez az alacsony nyomású képződmény, ún. száraz termik úgy képzelhető el, mint egy légbuborék. A nyomáskülönbség révén a légbuborékba minden irányból levegő áramlik, amely aztán forgó mozgásba kezd. A forgást domborzati hatások is kialakíthatják.