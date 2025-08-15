Letartóztattak egy magyar brókert

A közleményben azt írták, hogy a férfi a gyanú szerint egy gazdasági társaság képviselőjeként lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal állt közvetítői szerződéses jogviszonyban, emellett közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére vagy egyéb, befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult, szerződését pedig idén júniusban a pénzügyi gazdasági társaság fel is mondta.

A gyanúsított a múlt év elejétől magánszemélyekkel a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött, amelyekben vállalta, hogy az átvett összegeket kamatozás céljából a gazdasági társaságnál helyezi el. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.

A megállapodások megkötésekor viszont nem volt lehetősége a pénzeket a társaságnál befektetni, továbbá sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke és az ígért kamat megfizetésére.

A nyomozás jelenlegi állása szerint két sértettnek így 30,5 millió forint kárt okozott, de a nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumokat foglaltak le a gyanúsított lakóhelyén.

A bíróság egy hónapra rendelte el a büntetett előéletű férfi letartóztatását; a döntést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított elsődlegesen szabadlábra helyezése, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést a védőjével együtt, így a határozat nem végleges.