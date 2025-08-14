ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.01
usd:
337.8
bux:
104697
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Road construction works with steamroller machine and asphalt finisher
Nyitókép: Pashapixel/Getty Images

Lázár János forradalmat csinál

Infostart

Az építési és közlekedési miniszter olyan közbeszerzést kreált, amely helyzetbe hozza a magyar vállalkozásokat.

A MÁV-csoport új közbeszerzési módszere lehetőséget teremt a kisebb magyar vállalkozásoknak, hogy közvetlenül versenyezzenek a nagyobb cégekkel. Az innovatív, többkörös licitálási rendszer nemcsak költséghatékonyabb beruházásokat eredményez, de a hazai vállalkozások piaci pozícióját is erősíti - számolt be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán megjelent írásban, amelyet a Portfolio idéz.

A vasúttársaság által kezdeményezett beszerzési eljárás az autóbuszos személyszállítást kiszolgáló utak felújítására irányul, amelynek célja a közszolgáltatás minőségének jelentős javítása. A közbeszerzés újszerű lebonyolítása két fázisból áll: először a vállalkozások írásos ajánlatot nyújtanak be, amelyet a MÁV az ajánlattevők jelenlétében bont fel, majd következik egy többkörös, nyilvános árverseny.

Az innovatív módszer lényege a Lázár János szerint, hogy a pályázók egymás jelenlétében, lefelé menő licitálással módosíthatják eredeti ajánlatukat.

A megbízást végül az a vállalkozás nyeri el, amely a legalacsonyabb áron vállalja a munka elvégzését, természetesen a meghatározott műszaki követelmények és minőségi elvárások betartásával.

Bár az eredmények még nem hivatalosak, a végleges adatok már most jelentős változást mutatnak a hagyományos közbeszerzési gyakorlathoz képest - állapítja meg a tárcavezető. A kisebb, többségében magyar tulajdonú vállalkozások, amelyek korábban csak alvállalkozóként juthattak szerephez, most főszereplőkké válhatnak, és közvetlenül nyerhetik el a teljes megbízást.

Az új rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy kiküszöböli a közvetítői haszonkulcsokat, így a profit közvetlenül a munkát ténylegesen elvégző vállalkozásoknál marad.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János forradalmat csinál

lázár jános

közbeszerzés

útfelújítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Megszaporodtak a német autógyártókkal kapcsolatos negatív hírek az utóbbi időkben. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz csoport nyeresége az első félévben a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest eddig nem tapasztalt mértékben esett vissza. Ola Källenius vezérigazgató most megkongatta a vészharangot, azt azonban cáfolta, hogy járműgyártó vállalat válságban lenne.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyerektelenségi adó helyett gyermekességi adó? Meglepő, mi a valós helyzet

Gyerektelenségi adó helyett gyermekességi adó? Meglepő, mi a valós helyzet

A családtámogatásokról folyó vita általában egy igen szerencsétlen normatív kontextusban zajlik, egymást kizáró(nak gondolt) értékek háborújaként. Az egyik oldalon a nemzethalál és önző szinglihordák, a másik oldalon a hálószobába belopódzó állam és fiatal nők méhében turkáló kopasz öregemberek. Most azonban a világ egyik vezető liberális napilapja, a New York Times ír arról, hogy a feministáknak támogatniuk kéne a pro-natalista programokat. Lehet, hogy az eddigi vita félrecsúszott? Hogy a kibékíthetetlennek gondolt normatív ellentét mögött valójában egy hiányos statisztikai mérési rendszer húzódik meg, ami nem tartalmazza a nem fizetett munka és a családon belüli transzferek értékét? Hogy a családtámogatás nem támogatás, hanem kompenzáció? Nem a szülők kapnak valamit a társadalomtól, hanem a társadalom téríti meg a rájuk terhelt láthatatlan közterhek, a természetben megfizetett adó egy részét?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele

Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele

Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

A Kremlin aide says the leaders will hold a joint news conference after their "one-on-one" meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 12:35
Magyar Péter: választójogi jogszabályjavaslatot készít őszre a Tisza Párt
2025. augusztus 14. 12:04
Videókon a kigyulladt buszok – Karácsony Gergely is megszólalt
×
×
×
×