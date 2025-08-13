ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Nyitókép: Facebook/Delta Hírek

Barátja is áthajtott a Veszprémnél meghalt motoroson - megrázó fényképek

Infostart

Újabb részletek derültek ki és helyszíni fotók érkeztek a halálos motorbalesetről.

Kedden este három autó és egy motor ütközött a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton.

A Delta hírek bejegyzését idéző VEOL cikke szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, mögöttük közlekedett a motoros ismerősük.

Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést.

Egy jobbra ívelő kanyarban szemből érkezett egy szabályosan közlekedő autó, a motorkerékpár vezetője vészfékezett, de nekiütközött a jármű bal oldalának.

A motoros az úttestre zuhant, és két autó – először ismerőse, majd egy szemből érkező gépjármű – is áthajtott rajta.

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.

Információk szerint az elhunyt férfi szegedi, albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel együtt Veszprémben dolgozott.

