ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.34
usd:
338.84
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mentőhelikopter a közel 700 millió forintos költségvetési forrásból épült új mentőhelikopter-bázisnál Miskolcon az átadóünnepsége napján, 2023. augusztus 1-jén.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Tömegkarambol Veszprém és a Balaton között - mentőhelikopter is érkezett

Infostart

Négy jármű karambolozott Veszprémnél, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Baleset miatt teljes útlezárás van érvényben Veszprém és Szentkirályszabadja között. A rendőrök a forgalmat mindkét irányból visszafelé terelik.

A Katasztrófavédelem információ szerint három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél.

A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a VEOL.

Kezdőlap    Belföld    Tömegkarambol Veszprém és a Balaton között - mentőhelikopter is érkezett

baleset

veszprém

szentkirályszabadja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0

Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0
A Ferencváros az első 90 perc gól nélküli döntetlene után telt ház előtt fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező 3. fordulójában, a Groupama Arénában.
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

Ukrajna enyhítene a fiatal hadköteles férfiak utazási korlátozásán

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett, az európai részvénypiacokon hullámzó a kereskedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

The US president will speak with Ukraine's leader in a call on Wednesday, two days before "one to one" talks with Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 20:45
Ez történik, ha nyer a Ferencváros ma
2025. augusztus 12. 19:19
A Duna–Tisza-köze "már félig sivatag", termelők sora hagyna fel a gazdálkodással
×
×
×
×