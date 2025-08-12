Tömegkarambol Veszprém és a Balaton között - mentőhelikopter is érkezett

Baleset miatt teljes útlezárás van érvényben Veszprém és Szentkirályszabadja között. A rendőrök a forgalmat mindkét irányból visszafelé terelik.

A Katasztrófavédelem információ szerint három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél.

A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a VEOL.