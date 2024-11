A nagy visszhangot kapott ügyek miatt is változtatott a HÖOK

Az Etikai Charta nemcsak az általános értékeket, mint az emberi méltóság tisztelete, a hátrányos megkülönböztetés és a jogtalan előny tilalma, hanem a hallgatói érdekképviselettel és tisztségviselőkkel szemben támasztott konkrét elvárásokat is meghatározza. Előírja továbbá azt is, hogy példamutató magatartást tanúsítsanak, folyamatosan fejlesszék vezetői képességeiket, és biztosítsák a szervezet célkitűzéseivel való összhangot.

A hallgatói rendezvényeken különösen nagy hangsúlyt kap a biztonsági és egészségügyi előírások betartása, valamint a kulturált szórakozás elősegítése, hogy az események az egyetemi közösség értékrendjével összhangban valósuljanak meg. A charta előírásai ezért nemcsak etikai, hanem gyakorlati iránymutatást is adnak a hallgatói képviselők mindennapi munkájához, közölték.

A HÖOK ezentúl az Etikai Chartát a jövőben rendszeres időközönként felülvizsgálja, hogy "az aktuális társadalmi változásokra és kihívásokra reagálva folyamatosan megújulhasson, támogatva ezzel a hallgatói közösségek érdekképviseletét és értékrendjének fejlődését".

Az októberi HÖOK Közgyűlés alkalmával az új Etikai Chartát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, "amelyet ezáltal minden hallgatói képviselő vállal, hogy követ és betart", hangsúlyozta a HÖOK.

Mint Budai Marcell, a szervezet sajtófőnöke az InfoRádióban elmondta, a honlapjukon is sok témában vannak megfogalmazva alapelvek, ezek, és az alapvető működési szabályaik is a charta rendelkezéseiből következnek. A gólyatáborokban a közelmúltban történt visszás, a közéletben nagy hullámokat vető esetekkel kapcsolatban elmondta: a charta abban is segíthet, hogy a gólyákkal ne történhessenek ilyen esetek.

"Nekünk is felelősségünk van abban, hogy a charta rendelkezéseit, illetve az, amit mi gondolunk, elképzelünk, elvárunk a rendezvényszervezésben, átkerüljön a hallgatói képviselők szintjére is. Ez is a célunk a charta megújításával, átírásával. Illetve előírtuk magunknak azt is, hogy időnként automatikusan megtegye ezt a HÖOK, bevonva a tagönkormányzatait. Az is, hogy többször beszélünk róla, többször nyúlunk hozzá és írunk benne át akár csak egy-egy rendelkezést, már önmagában tud segíteni abban, hogy ezek az irányelvek, értéklendek jobban szem előtt legyenek mindenkinek" – fogalmazott Budai Marcell.