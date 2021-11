PSZ: kötelező oltás helyett legyen állandó tesztelés

Szabó Zsuzsa tájékoztatása szerint eredetileg november 10-én lett volna a pedagógusok-szakszervezetek és a kormány képviselői közötti tárgyalás, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma módosította a dátumot november 18-ra. A PSZ indokolást nem kapott a halasztásról.

A korábbi tárgyalásokon a pedagógus-szakszervezetek kaptak már bérajánlatot, de azt elfogadhatatlannak tartják. Az elnök kiemelte, az oktatásban dolgozók jóllétének egyik fontos eleme a bérek emelése, ugyanis egyre kevesebben vannak a pályán, és lassan már azok is elhagyják az oktatási intézményeket, akik eddig szívvel-lélekkel, a hivatástudatuk okán maradtak a rendszerben, mert nem lehet megélni abból a bérből, amit keresnek. Szabó Zsuzsa úgy gondolja, ez egy olyan kérdés, amiből semmiképpen nem engedhetnek.

„A 10 százalékos ajánlat mindenki számára elfogadhatatlan, és közöltük: szinte megalázó, nemhogy segítene, rontani fog a helyzeten” – fogalmazott.

Az elnök arra is kitért, korábban azt is felvetették, hogy az október 28-án megjelent két kormányrendeletet vonják vissza. Ismeretes, a kormány jogi lehetőséget biztosított a cégek és vállalkozások számára, hogy előírják alkalmazottaiknak a kötelező védőoltást. Külön kormányrendelet vonatkozik az állami és az önkormányzati szférára. Szabó Zsuzsa leszögezte, a PSZ oltáspárti, és rengeteget dolgozott az elmúlt tanévben azon, hogy az oktatásban dolgozók vakcinálását előre hozzák, mert fontosnak tartják a védekezés szempontjából, hogy a tanárok, akik egy nap több osztályban is taníthatnak, ne hurcolják az esetleges betegségüket. Ugyanakkor

nehezményezik, hogy a kormányrendelet az oktatási ágazatban nem egységesen szabályoz

az állami fenntartású intézményekben, ahol kötelezővé teszi az oltást, illetve az egyházi és magániskolákban, ahol az intézmény vezetőjére bízza a döntést.

A szakszervezet úgy ítéli meg, mindennek több veszélye is van: az egyik, hogy az állami intézményekben, aki nincs beoltva, elküldik fizetés nélküli szabadságra, amivel a gyerekek érdekei sérülnek, mert a tanulók nem kapják meg azt a szintű oktatást, amire egyébként joguk lenne – magyarázta a PSZ-elnök. A másik veszély, hogy a fizetés nélküli szabadságra küldött tanárok jó eséllyel megjelenhetnek azokban az oktatási intézményekben, ahol egyház vagy alapítvány a fenntartó. „Így elindul egy olyan vándorlás, ami egyáltalán nem tesz jót a rendszernek a tanév közben, mert felborítja a már kialakított órarendet, ami a gyerekeknek is nagyon rossz” – fogalmazott Szabó Zsuzsa.

A fizetés nélküli szabadság abból a szempontból is előnytelen lehet a munkavállalók számára, hogy épp a járvány kellős közepén maradnak egészségügyi ellátás nélkül – folytatta a szakember, szerinte egyik szakszervezet sem engedheti meg magának, hogy magára hagyja a kollégákat. „A PSZ ezt nem is fogja megtenni: kiállunk a kollégákért, nem hagyjuk magukra, igenis,

a kormány hozzon olyan intézkedéseket, amelyekben ezt a fennmaradó 10 százaléknyi oltatlan pedagógust valamilyen más módon tudja biztonságba helyezni

annak érdekében, hogy ne maradjanak el tanítási órák” – summázott Szabó Zsuzsa.

Végezetül arra is emlékeztetett, sokan azért nem vállalják az oltást, mert olyan alapbetegségük van, ami miatt ezt nem tehetik meg. Szerinte az ő folyamatos tesztelésük biztonságot jelenthetne az egyén és a közösség számára is, tehát a PSZ azt vallja: teszteljék azokat a kollégákat, akik nincsenek beoltva és mindjárt lehet tudni, ki lesz az, akit ki kell emelni, mert fertőző.

