Óriási hírt kaptak a tanárok: újabb pénzekre van remény

A Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma első fokon kimondta, hogy a tankerületek és más munkáltatók által elrendelt ingyenmunka nem jogszerű – közölte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Ne dolgozz ingyen! nevű portálon, amelyet évekkel ezelőtt eleve azért hoztak létre, hogy a helyettesítésből adódó ingyenmunkát megakadályozzák.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja az Indexnek elmondta, hogy egy hosszú és küzdelmekkel teli perben érkezett ez a döntés, ami minden pedagógus számára szebb és igazságosabb jövőt jelent.

„Szinte nincs olyan kolléga, akit ne érintene az ítélet. Most végre bebizonyosodott, hogy a pedagógusokra is vonatkozik a Munka törvénykönyve, ők sem dolgozhatnak ingyen, akkor sem, ha helyettesítenek” – mondta Nagy Erzsébet, hozzátéve, hogy bár nagyon nehezen sikerült olyan pedagógusokat találni, akik bele mertek állni a pereskedésbe, végül a bátorságnak meglett az eredménye, hiszen a bíróság kimondta: a négy napon belül elrendelt eseti helyettesítéseket rendkívüli munkaidőként, a helyettesítésekre rendelkezésre állást ügyeletként, ha ennek időtartama alatt munkavégzés is történt, akkor azt is rendkívüli munkaidőként kell nyilvántartani és kifizetni.

Emellett a – jogszerűtlenül – ingyen ellátott helyettesítéseket, illetve az esetleges helyettesítésre elrendelt rendelkezésre állást, a sok helyen H betűs óráknak nevezett intézményben tartózkodást három évre visszamenőleg ki kell fizetnie a munkáltatóknak.

