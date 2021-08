Éjjel-nappal zajlott a kimenekítési feladat végrehajtása Afganisztánból - rendkívüli tájékoztatót tart a honvédelem

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elsőként az újságírók türelmét köszönte meg, hogy megvárták, amíg információt kapnak a történésekről.

"Minden magyarról tudtunk gondoskodni, katonáinkat egészségben, épségben hoztuk haza" - fogalmazott a tájékoztatón a tárcavezető.

Mint felelevenítette, az afganisztáni missziót, műveletet a 2001-es terrortámadás hívta életre, Magyarország 2003-ban csatlakozott a folyamathoz. Legutóbb gyalogszázaddal csatlakozott a Magyar Honvédség, és elsősorban a tartományi újjáépítésben vett részt.

"A NATO célkitűzése az volt, hogy együtt megyünk be, és együtt jövünk ki Afganisztánból, ezt sikerült is teljesíteni. Azonban amikor Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy szeptember 11-ig véget ér a csapatkivonás, áldatlan állapotok, káosz és anarchia alakult ki az országban. Erre reagálva a magyar kormány úgy döntött, hogy segít azokon a családokon és katonákon, akik segítették az Afganisztánban szolgáló magyarok életét" - számolt be róla Benkő Tibor.

A mentés során a célok a következők voltak:

létre kellett hozni a mentőcsapatot, ki kellett képezni az érintett személyeket

Airbus-319-"kormánygépeket" vettek igénybe a veladat végrehajtására

meg kellett kérni a repüléshez szükséges diplomáciai engedélyeket

a munkát össze kellett hangolni a Belügyminisztériumban, a külügyben és a honvédelmi tárcában

kellett találni egy Afganisztánhoz közeli országot, ahová ki lehet menekíteni az afganisztániakat (Üzbegisztán)

folyamatos kapcsolatot kellett tartani a kimenekítésre várókkal, mindig kellett tudni, merre járnak, hol vannak, hogy lehet őket a kabuli reptérre bevinni

a feladatellátás éjjel-nappal zajlott

elsődlegesen a magyar állampolgárok biztonságát kellett szavatolni, másodsorban a már említett afgánokét

akiket nem tudtak elérni, számukra is támogatást és iránymutatást kellett adni valamilyen formában

kimenekítési tervet kellett készíteni (augusztus 17-én kapta a feladatot a honvédség, 18-ára készen állt a kontingens): a katonák kimenekítettek 540 főt, amerikaiakat, magyarokat, osztrákokat, afgánokat. Minden magyart sikerült hazahozni, ugyanígy az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársait is.

Nyitókép: Honvédelem.hu