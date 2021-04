Zsidai Zoltán Roy: a nyitás első hónapjai többe is kerülhetnek, mint a zárva tartás

Zsidai Zoltán Roy szerint jelenleg egy füstölgő csatatérhez hasonlítható a hazai gasztronómia, hiszen fél éve az egész szektor zárva van, sőt, az azt megelőző hónapokat is a folytonos kinyitás–bezárás jellemezte. Kiemelte: még a kiszállítással foglalkozó helyek is elveszítették árbevételeik közel 90 százalékát, tartalékaikat felélték, és már külső források bevonásával igyekeznek fönntartani magukat.

Az étteremtulajdonos arra is felhívta a figyelmet, a szakácsok legalább főzhettek ugyan, a vendégekkel foglalkozó kollégák, a pincérek viszont a gyakorlatból is kijöttek, ami miatt kissé „csetlő-boltó” állapotban következhet az újranyitás, ami a vendégek részéről is türelmet kívánhat.

A múlt év tavaszáról nyert tapasztalatok szerint azonban a teraszok és kerthelyiségek mostani nyitása nem kizárólag a személyzet felkészítése miatt jelent kihívást, hanem a technológiai berendezések, a konyha beindítása is plusz költségekkel jár. Vagyis Zsidai Zoltán Roy szerint beigazolódott, hogy

az éttermek nem a bezárásra vannak optimalizálva,

rengeteg eszköz mehet tönkre, így várhatóan súlyos milliók mennek majd a karbantartási munkálatokra is, hogy működőképes legyen minden, mire a vendégeket fogadhatják.

A gasztronómiai szakember megjegyezte: az éttermek szíve-lelke a személyzet, ezért tartanak most is száz főt a cégcsoportjukban, hogy a négy évtizedes szellemiséget és tüzet zökkenőmentesebben tovább tudják vinni, de nem mindenkinek volt arra lehetősége, hogy a megfelelő számú embert megtartsa. Így várhatóan a kollégák megtalálása és betanítása is rengeteg időt fog még igénybe venni.

Zsidai Zoltán Roy számításai szerint az újranyitás első hónapjai akár még többe is kerülhetnek, mint zárva lenni. Annál is inkább, mert a teraszok üzemeltetése az időjárás miatt nagyon rizikós és kiszámíthatatlan. Vagyis a hatékonyság sokkal alacsonyabb, mintha rendesen működhetne egy étterem.

„De mégiscsak, egy

szimbolikus és nagyon fontos lépés, hogy végre megnyithatnak, és visszakaphatunk a régi életünkből valamit”

– fogalmazott az étteremtulajdonos, bízva abban, minél többen adják át magukat annak az örömnek, hogy legalább teraszra újra kiülhetnek.

Zsidai Zoltán Roy szerint a nyitáshoz szükséges plusz állami támogatás területenként eltérő lehet, hiszen vidéken, különösen a Balatonnál feltehetően óriási „bummot” fognak a vendéglátósok tapasztalni, ahogy tavaly nyáron is. Szemben a fővárossal, ahol nemcsak a városnéző és az üzleti turizmus fog hiányozni, amely önmagában a forgalom 90 százalékát jelenti, hanem a budapestiek is. Ahhoz tehát, hogy az egyáltalán újranyitni képes helyek ne vérezzenek el az év második felében,

fontos lenne, hogy a jelenlegi könnyítések, adókedvezmények fenntartása mellett valamiféle egyszeri támogatásban is részesüljenek.

Az étterem-tulajdonos megismételte: bízik abban, hogy minél többekből fog előtörni az életöröm, alig várva, hogy kiülhessen a teraszokra, kerthelyiségekbe – annak ellenére, hogy nem a legszebb oldalát mutatja az időjárás. Mindezt azonban csak a gyakorlat fogja tudni visszaigazolni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila