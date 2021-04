Zsidai Zoltán Roy: szűkre szabjuk a nem létező haszonkulcsot, és nem emelünk árakat

Zsidai Zoltán Roy most titkon azt várja, mint ami 2012 őszén, a Spíler Original nyitásakor történt, amikor az óvatos várakozásaik és a csendes nyitás ellenére egy szempillantásra megtelt a szórakozóhely.

Természetesen most sokkal szigorúbb biztonsági feltételek mellett nyitnak, a távolságtartási és maszkviselési szabályok szigorú betartásával és extra fertőtlenítésekkel. Az étterem-tulajdonos arra is kitért, a kollégák úgy várják a nyitást, mintha egy új étterem nyitásáról lenne szó: rengeteget főznek, kóstolnak és szituációkat próbálnak el, hiszen az elmúlt fél évében a pincérek teljes mértékben elszoktak a vendégektől. Éppen ezért, különösen az első napokban,

a vendégek türelmét is kéri, mert valószínűsíthetően kevésbé fog minden olyan flottul menni, mint az korábban megszokott volt.

Zsidai Zoltán Roy elmondta: azon felül, hogy egy vadonatúj étterem, a Jamie Oliver Diner megnyitására is készülnek a Gozsdu udvarban, ismét várja majd a vendégeket a budai Várban található Jamie Oliver's Italian Budapest, a 21, a MOM Parknál található Spíler Buda, valamint a belvárosban az ÉS Bisztró terasza.

Gazdaságilag a legnehezebb időszak következik?

A gasztronómiai szakember úgy véli, hogy az üzleti forgalom, illetve az idelátogató külföldiek elmaradása miatt sokkal több az étterem Budapesten, mint amit a helyi lakosság igényel, ráadásul a budapesti vendégek jelentős része a következő hónapokban sok időt fog feltétezhetően vidéken, esetleg külföldön tölteni, így még az ő számuk is jelentősen meg fog csappanni. Arról nem is beszélve, hogy az újranyitással rengeteg egyszeri költség is keletkezhet, hiszen az éttermi berendezések nem hosszú távú leállásra vannak tervezve, így számos meghibásodás léphet föl, ami több millió forint kiesést jelenthet.

Megjegyezte továbbá, hogy a forint–euró árfolyama, valamint a különböző mezőgazdasági alapanyagoknak az ára is óriásit nőtt az elmúlt hónapokban, így abszolút veszteséges időszakkal néz szembe a szakma. Számításaik szerint

az üzleti és nemzetközi forgalom esetleges késő őszi beindulása adhat majd kellő alapot, hogy a költségeket egy fővárosi étteremnél fedezni lehessen.

Bár Magyarország nagyon jól áll az oltás területén, ezt sok küldőpiacnak számító ország, különösen Európában már nem mondhatja el magáról – tette hozzá Zsidai Zoltán Roy. Az utazási hajlandóság, illetve a majdani szabályozás tehát erősen limitálhatja, hogy egyáltalán a nyáron érkeznek-e turisták Budapestre.

A várható éttermi drágulásokkal kapcsolatban az étterem-tulajdonos közölte: bár sokan nyilatkoznak erről, amit alá is támaszthatna az alapanyag-költségek súlyos drágulása,

úgy döntöttek, hogy mégsem fognak árat emelni,

hanem teljes mértékben a lezárás előtti árszínvonalon – ami gyakorlatilag a 2019-est jelenti – fognak üzemelni, tekintettel arra, hogy most mindenkinek egy kicsit nehezebb. Zsidai Zoltán Roy bízik abban, hogy sok vendégük lesz, cserébe „szűkre szabják a nem létező haszonkulcsot”, és nem emelnek árakat.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán