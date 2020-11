Az önellátás érdekében kezd beruházásba az ország legnagyobb papíripari vállata

A papíripari szakképzés előkészítése már két éve tart, de a koronavírus-járvány még inkább rávilágított ennek fontosságra, ugyanis az alapvető szükségleteket kielégítő termékeket célszerű itthon előállítani, hogy a külföldi kitettség ne okozhasson ellátásbeli problémákat.

Vajda Attila, a Vajda Papír ügyvezető igazgatója szerint 20 éves vállalatként rendelkezésükre áll a szükséges oktatási tudásalap, hogy egy, a közelükben lévő iskolával karöltve, elindítsák a programot, mert tíz éve nincs szakmai képzés Magyarországon. Az alapos előkészítés után a 2021/2022-es tanévben el is indulhat az oktatás a dunaújvárosi Lorántffy Szakképző Centrumban.

Vajda Attila elmondta, egy rövid időszakra koncentrálódó magas igény az ellátási láncban zavart okozhat, ezért osztják a kormány azon törekvését, hogy önellátóvá váljon Magyarország minél több érzékeny termék kategóriájában. Tapasztalható is volt, hogy a koronavírus-járvány kezdetén az importtermékek jelenős részénél, így például az egészségügyi papírtermékek szegmensénél, akadályok mutatkoztak a határokat érintő korlátozások miatt.

A szakember arra is kitért, a jövőbeni céljaik között szerepel egy olyan beruházás végrehajtása is, hogy az alapanyagok szempontjából is teljes mértékben önellátóvá válhasson a vállalatcsoport. Ha a szervezeten belül gyártás megvalósul az alappapírok esetében is, akkor ki lehet zárni a külső források okozta bizonytalanságot.

"A külföldről érkező alapanyagok esetében voltak bizony nehéz pillanatok, és kritikus szintre csökkent bizonyos termékek raktárkészlete a tavasszal. Ezt a problémát hivatott megoldani a tervezett beruházás" – mondta Vajda Attila.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs