Fontos változások az autók műszaki vizsgáján

Külföldön vásárolt autóval, ha van harmonizált adattartalmú forgalmi engedélye és honosítható külföldi műszaki vizsgája, el kell menni egy műszaki vizsgaállomásra, ott kiállítják a papírokat, azokkal el kell menni eredetiségvizsgálatra - ez is új szabály -, és innentől már csak egy okmányiroda ügyintézés vár ránk - mondta az autók honosításának új menetéről Karner Miklós, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese.

A nagy változás, hogy

május 20-tól kérik majd a műszaki bizonyítványt is

a hazai forgalomba helyezés előtt. Ezt ott állítják ki, ahol az autót vásároltuk. Ez tulajdonképpen az utolsó műszaki vizsgáról szóló igazoló papír, amelyet be kell mutatni.

"Ez egy uniós egységesítési lépés: ezt a dokumentumot eddig is kiállították, csak nem mindig kérték el a hatóságok az újbóli uniós forgalomba helyezéskor. Az olaszok például egy pecsétet ragasztottak be az autó eredeti okmányaiba, és ezt el is fogadták a magyar hivatalokban, mostantól azonban az eredeti dokumentum is kell" - hívta fel a figyelmet Karner Miklós.

Ha nincs meg ez a dokumentum, akkor egyedi forgalomba helyezést kell kérnie a tulajdonosnak, de ez egy sokkal költségesebb és időigényesebb megoldás.

A műszaki adatlap birtokában sem zárható ki azonban, hogy a behozott autó kilométerórája manipulált legyen

- mondta Pálvölgyi Szilas ügyvéd.

A szakjogász jelezte, az Európai Unióból behozott autók esetében is kötelező elvégeztetni már az eredetiségvizsgálatot, és május 20-től a műszaki vizsgát a műszaki adatlappal is igazolni kell, amely nemcsak azt tartalmazza, hogy a gépkocsi a közúti forgalom részt vehet, hanem - ami még fontosabb a vevő szempontjából, hogy - a jármű műszaki vizsgakori kilométeróra-állását is.

"Ez persze nem zárja ki, hogy korábban nem tekerték vissza az órát,

viszont felmenő rendszerben, ha minden országban minden vizsgán rögzítik az óraállást, akkor előbb-utóbb kiépül az uniós adatbázis, és kiszűrhető lesznek azok a gépkocsik, amelyekkel csalni próbálnak" - mondta Pálvölgyi Szilas.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel az adatlappal azt sem lehet kizárni, hogy egy korábban totálkárosra tört autót kijavítva, törésmentesként adjanak el.

"A műszaki vizsgán csak azt nézik, hogy az adott pillanatban a jármű megfelel-e az előírt következményeknek.

Hiába volt korábban esetleg műszaki vagy gazdasági totálkáros a kocsi, ha megfelelően állították helyre, részt vehet a közúti forgalomban, és vevőként nem fogom tudni, hogy ki lett-e kalapálva" - mondta Pálvölgyi Szilas.

Kapcsolódó hanganyagok Május 20-tól kérik a műszaki bizonyítványt is Meghallgatom

Az adatlap nem gátja az óratekerésnek Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!