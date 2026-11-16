Hétfői meglepetés a kutakon

Tulajdonképpen legalább rosszabb nem lett a helyzet a töltőállomásokon, ha olyan sokkal nem is csökkent a benzin ára.

Hétfőre minimális mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé viszont változatlan maradt péntekhez képest – írja hétfő reggeli beszámolójában a holtankoljak.hu.

A benzin literenkénti ára 1 forinttal mérséklődött, míg a dízel ára nem változott.

A hét első napján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok a benzinkutakon: