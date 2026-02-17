ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Így lesz a figyelmetlenségből még gyér forgalom mellett is karambol – videó

Infostart

Az MKIF Zrt. egy autópályán készült felvétellel mutatja meg, mekkora baleset lehet nagy sebességnél akár pár másodpercnyi oda nem figyelésből is.

Hajnal, gyér forgalom az M3-as autópályán. És mégis: egy autó későn észleli az előtte haladó kamiont. Pánik, hirtelen kormánymozdulat, irányíthatatlanná váló autó és ütközés – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF Zrt.

A vállalat hangsúlyozza: ez nem balszerencse, ez nem egy „rossz pillanat”, hanem nagy valószínűséggel figyelmetlenség. A balesetek nagy részét ez okozza, vagyis az, hogy vezetés közben nem az útra figyelünk. Üzenetolvasás, értesítés, lájkolás, navigáció babrálása, vagy bármi más lehet, ami elvonja a figyelmet az útról.

130 kilométer per órás sebességnél 2 másodpercnyi félrenézés több mint 70 métert jelent teljesen vakon

– írja az MKIF, hangsúlyozva, hogy a közlekedés nem játék, a figyelem pedig nem egy választható extra, hanem a biztonságos vezetés alapfeltétele.

Az M3-ason történt incidenst egy forgalomfigyelő kamera is rögzítette, a felvételt itt tekintheti meg:

