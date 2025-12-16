Meddig kell izgulnunk, hogy jön-e a csekk a gyorshajtásért?

Megesik, hogy az ember figyelmetlenül vezet, és felmerül benne a gyanú, hogy „lefotózták”. Ilyenkor beindul a számolgatás, a találgatás, hogy ha így történt, akkor mikor érkezhet a levél a csekkel – ennek nézett utána a Hóvége.

Számos pletyka és félreértés terjed a különböző autós fórumokon, miközben a tényleges szabályozás jóval egyszerűbb, mint sokan gondolják. A legtöbb esetben 2-3 héten belül kézbesítik a határozatot vagy a csekket. Ez azonban nem jogszabályi előírás, csupán tapasztalati átlag.

Az ORFK nem vállal konkrét határidőt, és mivel a postázási és adminisztratív folyamatok változó tempóban zajlanak, a késés önmagában nem jelez semmit. Előfordul, hogy egy ügy gyorsan lezárul, máskor több hétig vagy akár hónapokig sem történik látható előrelépés.

A szabálysértési törvény csak egy konkrét határidőt állapít meg: a gyorshajtás miatti felelősségre vonás legkésőbb 6 hónapon belül történhet meg.

Ha a megadott fél éven belül nem születik meg a határozat, a gyorshajtás automatikusan elévül. Ennek értelmében a hatóság nem szabhat ki büntetést, hiába készült esetleg felvétel vagy indult el valamilyen folyamat a háttérben. Ez tehát az egyetlen dátum, amely valóban számít.

A modern sebességmérők többsége nem villan látványosan, így könnyen lehet, hogy valójában semmi sem történt, csak az autós volt bizonytalan. Aki biztosra szeretne menni, megpróbálhat érdeklődni az ORFK ügyfélszolgálatán, hogy indult-e eljárás vagy készült-e határozat. Persze nem garantált, hogy miden adatot közölnek, de olykor kiderül, hogy alaptalan volt a félelem.