Úgy tűnik, nem a legolcsóbb új autókat vesszük

A Haszon Vezess.hu-adatokra alapozott összeállítása szerint a Volkswagen Polo lett 5,98 millió forinttal a legolcsóbb listaáras új autó a magyar piacon, egy friss ajánlatnak köszönhetően ugrott az élre.

A Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI ötfokozatú, kézi sebességváltóval, 80 lóerős csúcsteljesítménnyel kerül ennyibe. Listaáron fényezett külső tükröket és lökhárítókat, LED-es első és hátsó lámpát, osztatlanul dönthető hátsó üléstámlát, multifunkciós kormányt, az összes előírt vezetőtámogató rendszert (kényelmi és biztonsági egyaránt), hét légzsákot, 16,5 colos érintőképernyőről vezérelhető, négy hangszórós, bluetoothos audiorendszert, dupla USB-C töltőcsatlakozót, négy elektromos ablakot, digitális műszeregységet, egyzónás klímaberendezést, motorosan állítható külső tükröket, állítható magasságú vezetőülést, 14 colos acél keréktárcsákat és normál méretű pótkereket kapunk.

Ha nem akarunk a karosszériaszínre költeni, szürke autót kapunk, más árnyalatokért 97 790 és 307 340 Ft közötti összeget kérnek el.

A második legolcsóbb autó jelenleg a Fiat Pandina, de csak 10 ezer forinttal drágább. Harmadik a Hyundai i10, (6,049 millió forint). A Kia Picanto 6 199 000, a Citroën C3 papíron 6 490 000 forinttól elérhető. Míg a kifutó (benzinmotoros) Toyota Aygo listaára 6 680 000 Ft. Az MG3-ért minimum 6 599 000 forintot kérnek el. A legolcsóbb Dacia, a Sandero Stepway ára 6 899 000 Ft-nál indul. A Škoda Fabiához legfeljebb akciósan jutunk 6 998 999 Ft alatt. A Fiat Grande Panda legolcsóbb kivitelének listaára 7 190 000 Ft.

A legolcsóbb Suzuki pedig a Swift 7 450 000 Ft-tal.

A legjobban fogyó márkák

1. Suzuki 12 997 darab,

2. Toyota 12 710 darab,

3. Škoda 10 381 darab,

4. Volkswagen 8149 darab,

5. Ford 7951 darab,

6. Kia 7027 darab,

7. BMW 6552 darab,

8. Mercedes-Ben 5189 darab,

9. Hyundai 4807 darab,

10. Nissan 4376 darab.