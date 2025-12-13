ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Ez a forgalmas budapesti út válhat az autósok rémálmává

Infostart

Magyarország egyik legforgalmasabb útszakaszára telepítettek a napokban traffiboxt. A Liszt Ferenc repülőtér 1-es terminálja előtt készülhetnek a drága fotók.

A Vezess.hu egyik olvasója kapta lencsevégre, amint egy traffiboxot telepítenek a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út mellé. Ezen a szakaszon a megengedett sebesség 70 km/óra, amit hétköznap reggelente nem igazán érnek el az autósok, mert általában torlódás van.

De csúcsidőktől távolabb, a gyérebb forgalomban bizony sok autóst csábíthat arra az egyenes, jól belátható útszakasz, hogy kiengedje autója „vérét” – jegyzi meg az autós portál, ami szerint ha épp lesz sebességmérő eszköz a traffiboxban, akkor lehetséges, hogy kaszálni fog.

Az ilyen eszközökben nincs mindig készülék, de már a box ottléte is prevenciós erővel bír, hiszen az autósok csak akkor látják, hogy van e benne kamera, amikor már közel járnak. Így már sokan akkor is csökkentik a sebességet, ha a boxot messziről meglátják, vagy a navigációs szoftver jelzi nekik.

Gyorshajtási bírságok

A gyorshajtási bírságok mértéke attól függően változik, hogy azt milyen sebességtartományban követtük el. Az alábbi táblázat a legfrissebb, az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságok összegét tartalmazza. Ezeket nagyobb mértékű gyorshajtás esetén szabják ki az elkészült felvételek nyomán, a jármű rendszáma alapján az üzembentartóra.

50 km/óra sebességig
15-25 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
25-35 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
35-45 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
45-55 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
55-65 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
65-75 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
75 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig
15-30 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
30-45 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
45-60 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
60-75 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
75-90 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
90-105 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
105 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
100 km/óra sebesség felett
20-35 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
35-50 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
50-65 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
65-80 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
80-95 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
95-110 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
110 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft

Kezdőlap    Autó    Ez a forgalmas budapesti út válhat az autósok rémálmává

rendőrség

közlekedés

autó

gyorshajtás

traffibox

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Narkoterrorista rezsim” – Rezsimváltás lehet Amerika valódi célja?

„Narkoterrorista rezsim” – Rezsimváltás lehet Amerika valódi célja?
Az Egyesült Államok újabb lépéssel fokozza a nyomást Nicolás Maduro rendszerére: szankciókat jelentett be a venezuelai elnök családja ellen, lefoglalt egy olajtankert és további, szankcionált hajók vannak veszélyben. Washington szerint az ország vezetése „narkoterrorista rezsim és el kell szigetelni”.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet

Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet

Achim Wambach, a Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW Kutatóintézet) igazgatója és a Mannheim Egyetem professzora szerint a magyar gazdaság elmúlt évekbeli stagnálását több különböző tényező (EU-s források hiánya, egyes szektorok túlszabályozása, külkereslet csökkenése) okozza, a trendek pedig hosszú távon sem biztatóak. A közgazdász a Portfolionak adott interjújában arról is beszélt, hogy Magyarország sokat profitálhatna az európai értékláncok földrajzi átrendeződéséből, ehhez azonban kiszámíthatóbb szabályozási környezetre és gazdaságpolitikára lenne szükség. Wambach véleménye szerint Közép-Európa és Magyarország gazdasági jövője a jó minőségű oktatásban és a kutatás-fejlesztésben van, a régió ugyanis csak ezen keresztül tud majd meghatározóvá válni bizonyos gazdasági területeken és a korábbinál szervesebb módon bekapcsolódni a nemzetközi ellátási láncokba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)

A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 06:31
Csúnyán pórult járt a büntetőfékező sofőr – videó
2025. december 12. 19:01
Különleges kedvezményeket kaphatnak az európai gyártású kisautók
×
×
×
×