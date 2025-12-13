Ez a forgalmas budapesti út válhat az autósok rémálmává

A Vezess.hu egyik olvasója kapta lencsevégre, amint egy traffiboxot telepítenek a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út mellé. Ezen a szakaszon a megengedett sebesség 70 km/óra, amit hétköznap reggelente nem igazán érnek el az autósok, mert általában torlódás van.

De csúcsidőktől távolabb, a gyérebb forgalomban bizony sok autóst csábíthat arra az egyenes, jól belátható útszakasz, hogy kiengedje autója „vérét” – jegyzi meg az autós portál, ami szerint ha épp lesz sebességmérő eszköz a traffiboxban, akkor lehetséges, hogy kaszálni fog.

Az ilyen eszközökben nincs mindig készülék, de már a box ottléte is prevenciós erővel bír, hiszen az autósok csak akkor látják, hogy van e benne kamera, amikor már közel járnak. Így már sokan akkor is csökkentik a sebességet, ha a boxot messziről meglátják, vagy a navigációs szoftver jelzi nekik.

Gyorshajtási bírságok

A gyorshajtási bírságok mértéke attól függően változik, hogy azt milyen sebességtartományban követtük el. Az alábbi táblázat a legfrissebb, az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságok összegét tartalmazza. Ezeket nagyobb mértékű gyorshajtás esetén szabják ki az elkészült felvételek nyomán, a jármű rendszáma alapján az üzembentartóra.