Ez a forgalmas budapesti út válhat az autósok rémálmává

A Vezess.hu egyik olvasója kapta lencsevégre, amint egy traffiboxot telepítenek a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út mellé. Ezen a szakaszon a megengedett sebesség 70 km/óra, amit hétköznap reggelente nem igazán érnek el az autósok, mert általában torlódás van.
De csúcsidőktől távolabb, a gyérebb forgalomban bizony sok autóst csábíthat arra az egyenes, jól belátható útszakasz, hogy kiengedje autója „vérét” – jegyzi meg az autós portál, ami szerint ha épp lesz sebességmérő eszköz a traffiboxban, akkor lehetséges, hogy kaszálni fog.
Az ilyen eszközökben nincs mindig készülék, de már a box ottléte is prevenciós erővel bír, hiszen az autósok csak akkor látják, hogy van e benne kamera, amikor már közel járnak. Így már sokan akkor is csökkentik a sebességet, ha a boxot messziről meglátják, vagy a navigációs szoftver jelzi nekik.
Gyorshajtási bírságok
A gyorshajtási bírságok mértéke attól függően változik, hogy azt milyen sebességtartományban követtük el. Az alábbi táblázat a legfrissebb, az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságok összegét tartalmazza. Ezeket nagyobb mértékű gyorshajtás esetén szabják ki az elkészült felvételek nyomán, a jármű rendszáma alapján az üzembentartóra.
|50 km/óra sebességig
|15-25 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|25-35 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|35-45 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|45-55 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|55-65 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|65-75 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|75 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft
|50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig
|15-30 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|30-45 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|45-60 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|60-75 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|75-90 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|90-105 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|105 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft
|100 km/óra sebesség felett
|20-35 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|35-50 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|50-65 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|65-80 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|80-95 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|95-110 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|110 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft