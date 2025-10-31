Szögek az úton, egymás után történtek a defektek – mutatjuk, hol történt az eset

A férfi 2024 decembere és 2025 januárja között egy Eger közeli településen, a saját használatú útra több darab szöget szórt ki. A szögek egy részét téglákba fúrta, többet a földbe állított. A szögek miatt at úton rendszeresen közlekedő sértett teherautója, terepjárója és utánfutója defektes lett, kilenc gumiabroncsot kellett cserélni vagy javítani. A rongálással okozott kár 70 000 forint.

A cselekmény alkalmas volt arra, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztesse – olvasható az ugyeszseg.hu-n.

Az Egri Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és rongálás vétsége miatt az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.

Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.