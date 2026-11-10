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Nyitókép: Pixabay

Az ENSZ klímaügyi vezetője: úgy terjed az infláció a fosszilis energia miatt, mint a rák

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Klímavészhelyzet vagy pánikkeltés? A törökországi COP31 klímacsúccsal ismét fellángolt a vita arról, mennyire indokolt a klímaváltozás körüli retorika, és milyen árat kell fizetni a fosszilis energiáról való leválásért. Az ENSZ klímaügyi főnöke szerint úgy terjed az infláció, mint a rák és ezért a fosszilis energiaárak a felelősek.

A törökországi Antalyában folyó idei ENSZ klímakonferencia, a COP31 fő témái globális a felmelegedés megfékezése, a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése, és már hangsúlyosabban, a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás.

Az aktivisták és nemzetközi szervezetek szerint vészhelyzet van és azonnali, radikális lépéseket kell tenni. Közben a másik tábor nem feltétlenül magát a felmelegedést vagy az emberi tevékenység szerepét vitatja, hanem azt, hogy a politikai döntéshozók mennyire dramatizálják a veszélyeket, és milyen költségekkel járhat a gyors energiaátállás.

Az amerikai Trump-kormányzat például már második éve bojkottálja a klímacsúcsot. A Fehér Ház egyik név nélkül nyilatkozó tisztviselője szerint a konferencia figyelmen kívül hagyja a valóságot, amikor nem veszi számításba, hogy „a szélsőséges klímapolitikai intézkedések milyen károkat okozhatnak az egyes országoknak”.

A bírálók attól tartanak, hogy a fosszilis energiahordozók gyors kivezetése növelheti az energiaárakat, ronthatja az ipar versenyképességét és fokozhatja az importfüggőséget.

Úgy tűnik, annyiban van egyetértés a két tábor között, hogy drágul az energia, és hogy ez gerjeszti az inflációt. Simon Stiell, az ENSZ klímaügyi vezetője erősen érzelmi húrokat pengetve azt mondta COP31-es nyitóbeszédében: a fosszilis energiahordozó-árak körüli káosz úgy terjeszti az inflációt a világban, mint a rák.

A mostani energiaár-emelkedés közvetlen kiváltó okai között azonban nem a klímapolitika, hanem a geopolitika áll. Például a Trump-kormányzat által, vitatott indokkal indított iráni háború, majd a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások akadályozása hajtotta fel a világpiaci árakat.

Az ENSZ és a klímatudósok szerint azonban sürgősen lépni kell és érvelésük megtámogatására a mérési adatokat hozzák fel.

A Meteorológiai Világszervezet hétfőn közzétett jelentése szerint 2026 a valaha mért négy legmelegebb év egyike lehet: az idei január és szeptember közötti globális átlaghőmérséklet közel 1,5 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerint az 1,5 Celsius-fokos párizsi klímacél túllépése a jelenlegi politikák mellett már valószínűnek látszik. A hangsúly ezért egyre inkább arra helyeződik, hogyan lehetne a túllépés mértékét és időtartamát korlátozni, majd később ismét csökkenteni a globális hőmérsékletet.

A tudományos figyelmeztetések mellett azonban érdemes különbséget tenni a mérési adatok és azok politikai kommunikációja között. A klímakonferenciákon részt vevő szervezetek sem mind független megfigyelők: az ENSZ intézményei kormányközi keretek között működnek, a civil szervezetek között pedig vannak olyanok – például a Greenpeace és a WWF –, amelyek állami és intézményi finanszírozásban részesülnek.

Ez nem feltétlenül cáfolja a kutatási eredményeiket, de azt jelenti, hogy a konferencián elhangzó érveket és javaslatokat azok politikai, gazdasági hátterével együtt érdemes értékelni.

Ehhez kapcsolódik a G7-es ország, Nagy-Britannia esete. A Cambridge-i Egyetem professzora, Mike Hulme például arra figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás nem magyarázhat meg minden társadalmi és politikai problémát, és a brit kormány klímapolitikai intézkedéseinek globális hatását sem szabad túlbecsülni. Nagy-Britannia a világ szén-dioxid-kibocsátásának mindössze 0,8 százalékáért felel. Hulme szerint a kormánynak a környezetvédelmi célokat a gazdasági és társadalmi realitásokkal is össze kell hangolnia.

Az egyik lehetséges válasz a megújuló energiatermelés és az elektromos hálózatok fejlesztése, az energiatárolás, valamint az atomenergia nagyobb szerepe lehet. Ezek csökkenthetik a gáz- és olajpiaci sokkoknak való kitettséget.

Az átállás azonban önmagában nem garantál olcsóbb áramot: a hálózatfejlesztés, a tárolókapacitások és a tartalék erőművek fenntartása jelentős költségekkel jár.

Ezt mutatta a brit példa is. Hétfő reggel a brit villamosenergia-rendszer működtetője, a NESO rendkívüli figyelmeztetést adott ki, mert az Európa-szerte gyenge szélenergia-termelés miatt a vártnál kisebb tartalék állt rendelkezésre. A rendszerirányító további termelőkapacitások – azaz gáztüzelésű erőművek – készenlétbe helyezését kérte, majd miután javult a helyzet, visszavonta a figyelmeztetést. Áramszünet veszélye nem volt, az eset mégis jól mutatja, hogy a szélenergiára épülő rendszernek egyelőre más, szükség esetén bevethető termelőkapacitásokra is szüksége van.

A COP31 egyik konkrét célja, hogy 2035-re a globális végső energiafelhasználásban a villamos energia aránya a jelenlegi húsz százalékról egyharmadra emelkedjen. A kérdés az, hogy ezt milyen energiaforrásokkal, milyen beruházásokkal és milyen költségek mellett lehet megvalósítani.

A mostani COP nagy kérdése az, hogy a résztvevők a vészjósló figyelmeztetéseken túl képesek-e olyan megoldásokat felmutatni, amelyek egyszerre csökkentik a környezeti kockázatokat, az energiafüggőséget és a fogyasztók terheit.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Az ENSZ klímaügyi vezetője: úgy terjed az infláció a fosszilis energia miatt, mint a rák

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