Luxusautók gyártási jogát veszítheti el Pozsony, az egész szlovák gazdaság megérezheti ennek hatását

Alig három hónappal azután, hogy a pozsonyi Volkswagen gyártási programjából kikerült a prémium kategóriás Volkswagen Touareg, újabb csapás érheti a szlovákiai autógyártást. A német Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint a Porsche azt tervezi, hogy a Cayenne gyártását Szlovákiából a németországi üzemébe helyezi át, egészen pontosan Lipcsébe.

A lépés hátterében a Volkswagen-csoport globális, drasztikus költségcsökkentési stratégiája áll. A német anyavállalat ugyanis hatalmas nehézségekkel küzd: részvényeinek árfolyama az év eleje óta az egynegyedével zuhant. A konszern Németországban négy gyár bezárását mérlegeli, és globálisan akár 100 ezer munkahely megszüntetésére készül – ebből 50 ezret magában Németországban, 50 ezret pedig a világ többi részén építenének le.

Maga a Porsche márka is válságüzemmódban van: a legfrissebb hírek szerint a korábban bejelentett leépítéseken felül

további 4000 munkahely megszüntetését tervezik, főként a vezetői és adminisztratív vonalon.

A szlovákiai helyzet elég súlyos. Denisa Saková gazdasági miniszter megerősítette: a Volkswagen mintegy tízezer embert foglalkoztat Szlovákiában, és közülük körülbelül kétezren közvetlenül a Porsche Cayenne modellek gyártásán dolgoznak. Az ő munkahelyük most közvetlen veszélybe kerülhet. Pozsonyban a folyamat már el is kezdődött:

a gyár nem hosszabbította meg több száz ideiglenes munkavállaló szerződését, és augusztusig 200 munkahelyet szüntet meg önkéntes távozási programokon keresztül.

A szlovákiai gyártás Lipcsébe költöztetésének azonban van egy komoly feltétele: a német munkavállalóknak el kell fogadniuk a bércsökkentést. Szlovákiában ugyanis a bérköltségek lényegesen alacsonyabbak, mint Németországban.

A Porsche vezetése most a pozsonyi gyár elvételének rémével zsarolhatja ki a német szakszervezetekből a kompromisszumot, hogy ezzel javítsa lipcsei egységének kapacitáskihasználtságát.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha a Porsche Cayenne valóban távozik, azt az egész szlovák gazdaság megérezheti. Ondrej Greguš, az XTB elemzője kiemelte:

a pozsonyi gyár az ország egyik legjelentősebb munkáltatója, az autóipar pedig a hazai export legfontosabb pillére.

A Volkswagen Slovakia ráadásul hosszú évek óta az ország legnagyobb exportőre, termelésének több mint 99 százalékát külföldön értékesíti.