Mobilfejadag bevezetése fenyeget Angliában az energiaválság miatt

Ha az a kérdés, hogy mennyibe kerül egy mobil-előfizetés, akkor a britek el vannak kényeztetve. Jóval olcsóbban telefonálhatnak, mint sok más ország.

Ha viszont az a kérdés, hogy milyen minőségű a hálózat, benne az annak idején villámgyorsként, a konnektivitást forradalmasító dologként beharangozott 5G-vel, akkor már van miért dohogniuk.

Ez a szolgáltatás papíron az ország 97%-kát fed le, de valójában egy órából átlagban hat percen át érhető el. Indiában majdnem ötször, Dél-Koreában négyszer jobb a hozzáférés. Továbbá: a távolabbi, vidéki körzetekben problémák lehetnek a térerővel. Most pedig a nagy szolgáltatók további kellemetlen hírrel álltak elő:

az iráni háború miatt annyira megdrágult az energia, hogy korlátozhatják a hozzáférést a hálózatukhoz, vagy lefojthatják a sebességet, hogy így takarítsanak meg energiát.

Még az úgynevezett és gyűlölt kifejezés, a „surge-pricing” is elhangzott: azaz, a csúcsidőben esetleg magasabb díjat kell fizetni.

A figyelmeztetést a top 3 szolgáltató, a VodafoneThree, a Virgin Media O2 és az EE adta ki. Ezek a vállalatok nem csak mobiljelet, de vezetékes internetet is szolgáltatnak és a mobil-hívások és adatforgalom mellett a szélessávú net felhasználói is korlátozásokkal nézhetnek szembe.

A költségek megugrása azzal is jár a nagy cégek számára, hogy késleltethetik a nagy beruházásokat és fejlesztéseket, például a korábban említett 5G-hálózat megerősítését. A dominóhatás részeként pedig munkahelyek szűnhetnek meg vagy vándorolhatnak külföldre.

Mindez nem tetszik a brit kormánynak, amely emlékeztette a vállalatokat: törvény kötelezi őket a hozzáférés biztosítására.

Az ágazati vezetőket azonban dühíti, hogy a munkáspárti kormány nemrég úgy döntött: kihagyja cégeiket a növekvő energiaárak nyomán létrehozott támogatási programból – írta a Telegraph című lap.

A brit pénzügyminisztérium azt tervezi, hogy maximum 25%-ban átvállalja 10 ezer gyártócég áramköltségeit – de csak 2027-től.

A telekom-cégek komoly figyelmetlenségnek tartják, hogy rájuk nem terjed ki a támogatás, mivel a létfontosságú nemzeti infrastruktúra részének tartják magukat. A brit mobilhálózatok nagyon energia-éhesek és egy év alatt 370 ezer otthon energiafogyasztásának megfelelő áramot használnak fel. A számok nyelvén ez közel 1 terawatt-óra.

Szakértők megjegyzik: a villamosenergia árát a gáz ára határozza meg, ez pedig az iráni háború kezdete óta harmadával drágult.