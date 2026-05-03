2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Mobiltelefonozók Londonban, Piccadilly Circus.
Nyitókép: Pixabay

Mobilfejadag bevezetése fenyeget Angliában az energiaválság miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Jöhet a mobiltelefon-fejadag Nagy-Britanniában – erre figyelmeztettek a nagy telekom-cégek. Az indok: az iráni háború miatt nagyon megdrágult az energia, ezért előfordulhat, hogy adagolni fogják a mobil-jelet.

Ha az a kérdés, hogy mennyibe kerül egy mobil-előfizetés, akkor a britek el vannak kényeztetve. Jóval olcsóbban telefonálhatnak, mint sok más ország.

Ha viszont az a kérdés, hogy milyen minőségű a hálózat, benne az annak idején villámgyorsként, a konnektivitást forradalmasító dologként beharangozott 5G-vel, akkor már van miért dohogniuk.

Ez a szolgáltatás papíron az ország 97%-kát fed le, de valójában egy órából átlagban hat percen át érhető el. Indiában majdnem ötször, Dél-Koreában négyszer jobb a hozzáférés. Továbbá: a távolabbi, vidéki körzetekben problémák lehetnek a térerővel. Most pedig a nagy szolgáltatók további kellemetlen hírrel álltak elő:

az iráni háború miatt annyira megdrágult az energia, hogy korlátozhatják a hozzáférést a hálózatukhoz, vagy lefojthatják a sebességet, hogy így takarítsanak meg energiát.

Még az úgynevezett és gyűlölt kifejezés, a „surge-pricing” is elhangzott: azaz, a csúcsidőben esetleg magasabb díjat kell fizetni.

A figyelmeztetést a top 3 szolgáltató, a VodafoneThree, a Virgin Media O2 és az EE adta ki. Ezek a vállalatok nem csak mobiljelet, de vezetékes internetet is szolgáltatnak és a mobil-hívások és adatforgalom mellett a szélessávú net felhasználói is korlátozásokkal nézhetnek szembe.

A költségek megugrása azzal is jár a nagy cégek számára, hogy késleltethetik a nagy beruházásokat és fejlesztéseket, például a korábban említett 5G-hálózat megerősítését. A dominóhatás részeként pedig munkahelyek szűnhetnek meg vagy vándorolhatnak külföldre.

Mindez nem tetszik a brit kormánynak, amely emlékeztette a vállalatokat: törvény kötelezi őket a hozzáférés biztosítására.

Az ágazati vezetőket azonban dühíti, hogy a munkáspárti kormány nemrég úgy döntött: kihagyja cégeiket a növekvő energiaárak nyomán létrehozott támogatási programból – írta a Telegraph című lap.

A brit pénzügyminisztérium azt tervezi, hogy maximum 25%-ban átvállalja 10 ezer gyártócég áramköltségeit – de csak 2027-től.

A telekom-cégek komoly figyelmetlenségnek tartják, hogy rájuk nem terjed ki a támogatás, mivel a létfontosságú nemzeti infrastruktúra részének tartják magukat. A brit mobilhálózatok nagyon energia-éhesek és egy év alatt 370 ezer otthon energiafogyasztásának megfelelő áramot használnak fel. A számok nyelvén ez közel 1 terawatt-óra.

Szakértők megjegyzik: a villamosenergia árát a gáz ára határozza meg, ez pedig az iráni háború kezdete óta harmadával drágult.

nagy-britannia

tudósítóink

távközlés

mobilhasználat

energiaárak

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Helyreigazítást tett közzé az Index azokkal a dokumentumokkal kapcsolatban, amelyekről néhány hónapja még azt állították, hogy a Tisza Párt több száz oldalas, drasztikus megszorításokról szóló gazdasági tervezetét tartalmazzák. Magyar Péter reagált a friss cikkre: szerinte az nem valódi helyreigazítás.

Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai - a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon.

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

