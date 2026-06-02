Vitézy Dávid szinte azonnal módosítaná a KRESZ-t a rolleresek miatt

Az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy nem lehet megvárni a szabályozással a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni – nyilatkozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az RTL-nek.

Mint mondta, a rolleres balesetek súlyossága és száma miatt külön ütemben is javasolná a KRESZ felülvizsgálatát. A kormány ugyan még nem tárgyalta a kérdést, de úgy véli, a szabályrendszert nem egy hanem két lépcsőben kellene módosítani, de a teljes, átfogó vizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.

Leszögezte: a kormányzat látja a problémát, és élni fog a KRESZ-módosítási javaslatokkal a jövőben.