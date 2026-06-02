Kamerán a maffiajelenet Olaszországban: élve égettek el négy férfit

Az ügyben indított nyomozás fényt derített arra, hogy a négy áldozatot bezárták egy furgonba és élve elégették őket. Egy férfi túlélte a történeteket. Egy benzinkúti biztonsági kamera felvételei Amendolara településén tanúskodnak a történtekről.

A felvételen a rendőrség szerint az látható, hogy két személy kívülről blokkolja a jármű ajtajait, míg hátulról gyúlékony folyadék ömlik a járműbe. Röviddel ezt követően lángokat lehetett látni, és a menekülő tetteseket.

A nyomozók a benzinkúti biztonsági kamera felvételei segítségével akadtak a tettesek nyomára.

Hétfőn négy halottat találtak a dél-olaszországi Amendolara település egyik benzinkútjánál egy kiégett furgonban, a szénné égett férfiak akkori értesülések szerint feltehetően pakisztáni migránsok voltak. Az áldozatok személyazonosságát azonban a hatóságok nem tették közzé és újabb információk szerint a pakisztáni mellett más nemzetiségűek is lehetnek a halottak.

A rettenetes bűncselekmény összefüggésben állhat a térségben idénymunkásként dolgozó migránsok közösségei közti konfliktusokkal, a munkalehetőségekért, a tartózkodási engedélyekért és a szálláslehetőségekért folyó küzdelemmel. Az utóbbi hónapokban pakisztáni migránsok több járművét is felgyújtották már a térségben, a hatóságok 14 ilyen esetről szereztek tudomást.

A calabriai 'Ndrangheta maffiaszervezet érintettségét az ügyben egyelőre nem valószínűsítik a hatóságok. A többi között ezt azzal indokolták, hogy a bűnszervezet nem fényes nappal és nem egy biztonsági kamerával ellátott helyen hajtotta volna végre a tömeggyilkosságot.

A történteknek van egy túlélője is, egy afgán állampolgár, aki az áldozatokkal együtt élt a közeli Villapiana településen. A férfival a TGR Calabria regionális műsorszolgáltató készített interjút. Az olaszt törve beszélő férfi azt mondta, hogy az áldozatok közül hárman afgánok voltak. A most őrizetbe vett két pakisztáni férfi pénzt követelt a gépkocsiban ülőktől a mezőre szállításért, amit azok megtagadtak. A tettesek erre benzint locsoltak a járműbe és egy égő tárgyat dobtak be, élve elégetve áldozataikat.

A tanú szerint azzal tudott megmenekülni, hogy kitörte a jármű egyik ablakát, amelyen keresztül ki tudott jutni és elmenekülni a helyszínről

A TGR Calabria felvételein a férfi bekötött, égési sérüléseket mutató karokkal látható. A férfi arról is beszélt, hogy a tettesek őt és társait is késekkel és lőfegyverekkel kényszerítették munkára, amelyért nem fizettek nekik. „Pénzt nem adtak nekünk, ételt és szállást igen, de fizetséget azt nem” – mondta. Az afgán férfi emellett egy Olaszországban működő nagy pakisztáni maffiáról is beszélt.