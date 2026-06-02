Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Kamerán a maffiajelenet Olaszországban: élve égettek el négy férfit

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek Dél-Olaszországban két pakisztáni állampolgárt egy autóban élve elégetett négy ember ügyében – közölte kedden Castrovillari városának ügyészsége.

Az ügyben indított nyomozás fényt derített arra, hogy a négy áldozatot bezárták egy furgonba és élve elégették őket. Egy férfi túlélte a történeteket. Egy benzinkúti biztonsági kamera felvételei Amendolara településén tanúskodnak a történtekről.

A felvételen a rendőrség szerint az látható, hogy két személy kívülről blokkolja a jármű ajtajait, míg hátulról gyúlékony folyadék ömlik a járműbe. Röviddel ezt követően lángokat lehetett látni, és a menekülő tetteseket.

A nyomozók a benzinkúti biztonsági kamera felvételei segítségével akadtak a tettesek nyomára.

Hétfőn négy halottat találtak a dél-olaszországi Amendolara település egyik benzinkútjánál egy kiégett furgonban, a szénné égett férfiak akkori értesülések szerint feltehetően pakisztáni migránsok voltak. Az áldozatok személyazonosságát azonban a hatóságok nem tették közzé és újabb információk szerint a pakisztáni mellett más nemzetiségűek is lehetnek a halottak.

A rettenetes bűncselekmény összefüggésben állhat a térségben idénymunkásként dolgozó migránsok közösségei közti konfliktusokkal, a munkalehetőségekért, a tartózkodási engedélyekért és a szálláslehetőségekért folyó küzdelemmel. Az utóbbi hónapokban pakisztáni migránsok több járművét is felgyújtották már a térségben, a hatóságok 14 ilyen esetről szereztek tudomást.

A calabriai 'Ndrangheta maffiaszervezet érintettségét az ügyben egyelőre nem valószínűsítik a hatóságok. A többi között ezt azzal indokolták, hogy a bűnszervezet nem fényes nappal és nem egy biztonsági kamerával ellátott helyen hajtotta volna végre a tömeggyilkosságot.

A történteknek van egy túlélője is, egy afgán állampolgár, aki az áldozatokkal együtt élt a közeli Villapiana településen. A férfival a TGR Calabria regionális műsorszolgáltató készített interjút. Az olaszt törve beszélő férfi azt mondta, hogy az áldozatok közül hárman afgánok voltak. A most őrizetbe vett két pakisztáni férfi pénzt követelt a gépkocsiban ülőktől a mezőre szállításért, amit azok megtagadtak. A tettesek erre benzint locsoltak a járműbe és egy égő tárgyat dobtak be, élve elégetve áldozataikat.

A tanú szerint azzal tudott megmenekülni, hogy kitörte a jármű egyik ablakát, amelyen keresztül ki tudott jutni és elmenekülni a helyszínről

A TGR Calabria felvételein a férfi bekötött, égési sérüléseket mutató karokkal látható. A férfi arról is beszélt, hogy a tettesek őt és társait is késekkel és lőfegyverekkel kényszerítették munkára, amelyért nem fizettek nekik. „Pénzt nem adtak nekünk, ételt és szállást igen, de fizetséget azt nem” – mondta. Az afgán férfi emellett egy Olaszországban működő nagy pakisztáni maffiáról is beszélt.

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási" céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát", és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Magyar Péter ma Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, a két vezető a szorosabb együttműködésről egyeztetett. A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg Ukrajnával szakértői szinten zajlanak egyeztetések, ezek a héten le is zárulhatnak. Siker esetén kijelentette, hogy "kész vagyok az ukrán elnökkel találkozni jövő hét elején valamikor". Eközben itthon Vitézy Dávid bejelentette, hogy lecserélik a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, az első vonatok már 2029-ben érkezhetnek, Tarr Zoltán pedig arról beszélt, hogy két lépcsőben alakítanák át a közmédiát. Egy háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy mire fordítaná a hazahozott uniós pénzeket a kormány.

Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

